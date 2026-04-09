Росія, імовірно, повернула в стрій свої 'розвідники' Ту-214Р: що це за літаки

Росія, імовірно, повернула до служби два літаки-розвідники типу Ту-214Р. Деякий час ці борти перебували на майданчику Казанського авіазаводу, де також виготовляють стратегічні бомбардувальники типів Ту-160 та Ту-22М3, заявив дослідник російської авіації Пьотр Бутовскі у соцмережі Х.

Українське видання Defense Express зауважило, що на супутниковому знімку за липень 2025 року на майданчику заводу можна розгледіти літак Ту-214ЛП, який автор називає "літаючою лабораторією". Поруч були два розвідувальні літаки Ту-214Р.

"Перший із них, Ту-214Р із номером RF-64514, стояв із відкритими капотами на двигунах, цей "борт" за місяць до того виконував патрульний політ. Другий, із номером RF-64511, стояв із одним демонтованим двигуном. При цьому стан комплексності бортової апаратури на обох літаках на липень 2025 року лишався невідомим", – йдеться в матеріалі.

Наразі точно невідомо, чи дійсно Росія повернула ці літаки у стрій. Видання зазначає, що є лише твердження Бутовскі, а візуальних доказів дослідник не наводить.

Автор зауважив, що Казанський авіазавод (або ж КАПО) досі є виробником літаків цього типу, хоча сама програма постачання Ту-124 замовникам постійно провалюється.

Що відомо про російські літаки Ту-214Р

У матеріалі сказано, що на цих літаках РФ використовує двигуни ПС-90А російського виробництва. Тому не виключено, що літаки довелося поставити на "відстій" через проблеми з силовою установкою.

В Росії стверджують, що встановлена на цих літаках бортова ЛРС може виявляти цілі в активному режимі на відстані до 250 км, а в пасивному – до 400 км. Водночас невідомо, чи відповідають заявлені цифри дійсності.

Зазначається, що ще в 2016 році Міноборони країни-агресорки уклало контракт на виготовлення третього борту типу Ту-214Р. Однак повідомлень про виконання цього замовлення досі не було.

Ту-214Р – характеристики

Російський літак Ту-214 РФ був розроблений наприкінці 2000-х років конструкторським бюро "Туполєв". Цей борт створили на базі пасажирського Ту-214.

За даними з відкритих джерел, всього збудовано два таких літаки. Його крейсерська швидкість сягає 850 км/год, а дальність польоту – до 6500 км.

Довжина борту становить 46,2 м, а розмах крила – 42 м.

Перший політ головного літака RA-64511 здійснений 24 грудня 2009. Ту-214Р повинен був замінити Іл-20М, але очевидно, що задум провалився.

