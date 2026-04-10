За агресивний сервіс покарають: жорсткі правила запроваджують на популярному курорті

Так влада середземноморського острову реагує на скарги туристів.

На італійському острові Капрі запроваджують нові жорсткі правила для боротьби з нав’язливим сервісом: відтепер за агресивне заохочення туристів можуть штрафувати, повідомляє Tagesschau.

Згідно з новою "антидокучливою" постановою, тим, хто нав'язливо намагається затягнути відпочивальників до ресторанів або нав’язує екскурсії й морські прогулянки, загрожують штрафи від 25 до 500 євро.

Таким чином влада популярного середземноморського курорту реагує на зростаючі проблеми масового туризму, зокрема – на скарги гостей острова щодо надто настирливих продавців послуг. У документі прямо зазначено, що підприємцям, власникам туристичних агентств і їхнім працівникам суворо забороняється залучати клієнтів за допомогою нав’язливих і агресивних методів на вулицях та в інших публічних місцях.

