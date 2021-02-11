Місто потерпає від негоди.

У Рівному до ліквідації наслідків негоди залучили важку техніку. Так, у мережі показали, як БТР тягне по вулиці міський тролейбус.

Відповідне відео з'явилося в рівненській спільноті в Instagram.

"Серйозна техніка виїхала. Вулиця Степана Бандери", - написав автор.

За інформацією Рівненської ОДА, найближчими днями в регіоні стане ще холодніше: прогнозують ожеледицю та 25-градусний мороз.

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Автор: Юрій Годован