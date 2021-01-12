Юрій Толочко з Казахстану опублікував еротичне відео в мережі.

Бодібілдер з Казахстану Юрій Толочко, який одружився з секс-лялькою на ім'я Марго, показав еротичне відео з маскою і розповів про зраду.

Читайте такожБодібілдер з Казахстану заявив про підготовку до весілля з секс-лялькою (фото)Ролик він опублікував у своєму Instagram.

"Здається, я знайшов собі нове захоплення", - йдеться у підписі до відео.

На записі бодібілдер в одних трусах пестить срібну маску незвичайної форми.

У коментарях користувачі мережі запитали його, чи можна вважати, що таким чином він зраджує дружину.

"Схоже на те, - відповів він. - Не можу встояти, поки вона (секс-лялька) лежить у лікарні".

В кінці грудня секс-лялька Толочко зламалася. Для ремонту її довелося відправити в інше місто.

Бодібілдер одружився з секс-лялькою: передісторія

Наприкінці минулого року стало відомо, що Толочко одружився з секс-лялькою після півтора року стосунків.

Спочатку весілля мало відбутися в березні в Таїланді, проте його довелося перенести через пандемію COVID-19.

Про намір одружитися з секс-лялькою бодібілдер говорив ще рік тому. Він зазначив, що ставиться до коханої як до справжньої жінки та ходить з нею на побачення.

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Автор: УНІАН