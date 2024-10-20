Орхідеям іноді потрібен поштовх, щоб почати цвісти, є один природний спосіб змусити ці вибагливі кімнатні рослини розквітнути.

Орхідеї є одними з найпопулярніших кімнатних рослин завдяки їхнім гарним квітам, але змусити їх зацвісти може бути складно, якщо вони не були підгодовані правильним добривом. Про це йдеться у матеріалі Express.

Зазначається, що важливо, щоб за орхідеєю належним чином доглядали, її потреби в сонячному світлі, поливі та температурі були задоволені, але якщо вони все ще не цвітуть, це може бути пов’язано з нестачею поживних речовин.

Аме Родрігес, експертка із Be Green, розповіла, що виготовлення добрив із залишків їжі є не просто дешевим, але й "м’яким і природним способом" стимулювати кімнатні рослини, щоб вони довше цвіли.

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"Домашні органічні добрива чудові, тому що ви зменшуєте кількість відходів, оскільки ви можете використовувати їх для живлення своїх рослин, вони виготовлені з перероблених матеріалів, вони дешевші та безпечніші для навколишнього середовища", - каже фахівчиня.

Вона рекомендує не викидати бананову шкірку, адже вона багата поживними речовинами, необхідними орхідеям для здоровішого цвітіння та сильних квітів:

"Банани багаті калієм, а їхня шкірка переповнена цією поживною речовиною, яка потрібна вашій рослині для ефективного фотосинтезу та формування стійкості до шкідників".

Експертка зазначає, що банани містять не тільки калій, але й фосфор, необхідний для розвитку квітів, а також невелику кількість магнію, який може допомогти зміцніти кореням.

Все, що вам потрібно, - це одна бананова шкірка для однієї орхідеї, крім того, ви повинні підгодовувати кімнатну рослину цим добривом не більше ніж лише раз на чотири тижні:

для початку помістіть бананову шкірку в банку і наповніть ємність водою, потім щільно закрутіть кришку;

залиште банку щонайменше на 24 години, але не більше ніж на 48 годин;

вийміть бананову шкірку з води і викиньте її - це важливо, оскільки гнилі плоди, залишені на землі, можуть привабити комах;

потім обов’язково розбавте "бананову" воду з водопровідною у пропорції 1:4;

налийте воду навколо основи рослини, як ви зазвичай робите під час поливу.

Стежте за рослиною, щоб перевірити, чи діє добриво. Якщо листя жовтіє, значить, у ґрунті вже достатньо калію, і ваша орхідея може не цвісти з іншої причини. Однак, якщо це спрацює, ваше добриво зміцнить орхідею для її більшого та здоровішого цвітіння.

Інші новини про догляд за домашніми рослинами

Раніше УНІАН повідомляв, які кімнатні рослини невибагливі до освітлення. Деякі кімнатні рослини потребують менше догляду порівняно з іншими.

Експерти назвали деякі з них. Зокрема, це грошове дерево, мирна лілія, рослина-павук та диявольський плющ.

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