Названі кімнатні рослини, які люблять зиму та слабке освітлення – їх "не можна вбити".

Кімнатні рослини часто вимагають багато догляду, включаючи полив, підгодівлю та пересадку. Певні кімнатні рослини потребують менше догляду порівняно з іншими, але визначити, які з них, може бути складно. Про це пише Express.

Журналісти видання дізнались у фахівців, які кімнатні рослини "практично неможливо" вбити власникам і як за ними доглядати.

Грошове дерево

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Хто сказав, що гроші не ростуть на деревах? Це не можна говорити буквально про грошове дерево, але вважається, що воно приносить удачу тому, хто володіє цією рослиною.

Просто поливайте його щотижня і ставте під пряме або часткове сонячне світло. Дереву також потрібно багато місця для росту, і якщо воно потребує пересадки, весна – найкращий час для цього.

Мирна лілія

Якщо ви шукаєте розкішну кімнатну рослину, яка не потребує догляду, експерти рекомендують мирну лілію. Це, мабуть, одна з рослин, за якою найпростіше доглядати, вона віддає перевагу яскравому непрямому сонячному світлу, але може переносити слабке освітлення. Воно робить білу квітку привабливою і такою, яка може зберігатися тижнями.

Вона буде цвісти протягом весни, але якщо за нею доглядати, вона може цвісти довше. Рослина може бути чутливою до водопровідної води, тому, якщо можливо, поливайте її фільтрованою водою.

Рослина-павук

За словами професіоналів, це одна з найбільш адаптивних і простих у вирощуванні кімнатних рослин. Ви можете забути про цю рослину, і вона все одно буде квітнути у вашому домі.

Просто будьте обережні, тому що якщо у вас є коти, ця рослина є злегка галюциногенною і у деяких викликає звикання. Доглядати за рослиною-павуком просто, не поливайте її надмірно та дайте їй висохнути між поливами.

Диявольський плющ

Це надзвичайно популярна красива рослина, вона досить адаптивна, тому буде щасливою як вдома, так і в тінистому відкритому просторі.

Їй знадобиться трохи непрямого сонячного світла та трохи води, коли ґрунт почне висихати.

Інші новини зі світу рослин

Як повідомляв УНІАН, у муніципальних будівлях німецького міста Плеттенберг заборонили кактуси. Це сталося після того, як чоловік уколовся об кактус в школі. Потерпілому навіть знадобилася медична допомога.

Тепер у місті заборонено тримати ці рослини в ратуші, школах та дитячих садках.

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