Резюме втратили цінність для роботодавців: яка причина

Компанії почали впроваджувати більше ручної перевірки.

Світ охопила хвиля "стерильних" резюме. Через масове використання нейромереж анкети кандидатів стали настільки бездоганними, що за ними більше неможливо розгледіти реальну людину, пише видання G7.

Ситуація на ринку праці перетворилася на замкнене коло. Компанії впроваджують автоматизовані системи, які шукають ключові слова, а пошукачі використовують ШІ, щоб ці слова ідеально вписати. Це робить класичний процес подачі заявки фактично безглуздим, оскільки високий рейтинг відповідності у програмі часто не відображає реальних навичок.

"Резюме як основний інструмент відбору стає все менш надійним у наданні достовірної картини реальних здібностей кандидатів", – стверджує експертка з рекрутингу Тамара Тайті.

Відео дня

Досвід багатьох шукачів показує, що ШІ дійсно допомагає швидше отримати запрошення на співбесіду, але на самій зустрічі все розвалюється.

У компанії No Fluff Jobs підкреслюють, що рекрутери вже навчилися розпізнавати "машинні" тексти за специфічними дефісами чи занадто правильними реченнями.

"Ми більше не шукаємо бездоганних формулювань, як їх може створити будь-хто, а шукаємо унікальні, реалістичні деталі та конкретні професійні результати, які алгоритм не може запропонувати кандидату", – пояснюють рекрутери.

Наразі компанії впроваджують більше ручної перевірки, телефонних інтерв’ю та реальних тестових завдань. Також різко зросла вага особистих рекомендацій від колег – їм довіряють більше, ніж будь-якому, навіть найбільш "ідеальному" документу.

Прогрес OpenAI

Раніше УНІАН писав, що ШІ зміг поставити пацієнтам точніші діагнози, ніж лікарі. Вчені провели унікальне дослідження, зіставивши роботу досвідчених терапевтів та новітніх моделей ШІ у стресових ситуаціях. Результати оцінювали незалежні експерти, які навіть не підозрювали, де чий вердикт.

Вас також можуть зацікавити новини: