Без мобілізації можна пакувати валізи: в KRAKEN висловились про ухилянтів і роботу ТЦК

Для збереження країни потрібна сильна армія, а її поповнювати можна через мобілізацію, бо через рекрутинг це вже робити складніше.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу сказав Костянтин Немічев – один із засновників та заступник командира полку безпілотних систем KRAKEN Третього армійського корпусу. "Збільшити кількість війська можна завдяки рекрутингу. Але з рекрутингу вже не вистачає мотивованих бійців у такій кількості, щоб компенсувати втрати української армії. Тоді потрібна мобілізація. Якщо її не буде, тоді можна пакувати валізи і виходити. Мобілізація – це типова практика всіх країн у стані війни", - зазначив військовий.

Немічев вважає, що потрібно карати людей, які ухиляються від мобілізації. За його словами, у людини, яка отримала повістку, є термін, щоб з’явитися у ТЦК та СП або у рекрутинговий центр якоїсь бригади.

Він розпоів, що в рекрутинговому центрі бригади KRAKEN, людину оформлюють, допомагають пройти всі інстанції і розподіляють у підрозділ, де вона воює.

"Або людина приходить до офісу комплектування, її розподіляють по бригадах, яким найбільше потрібні люди; там також супроводжують людину, і вона йде до війська", - додав військовий.

Немічев наголосив, що у випадку, коли людина ігнорує повістку, вона порушує законодавство, тому її можна притягати до відповідальності.

"Йдеться про подачу у розшук, арешт рухомого і нерухомого майна... Коли людину подали у розшук, цим займаються правоохоронні органи, тобто поліція. У неї є всі засоби, щоб шукати людину, відстежувати телефон тощо. Поліція знаходить зловмисника, який порушує закон, і затримує його. У нього є право, наприклад, підписати контракт у штурмовий полк, щоб відбілитися від порушення закону", - додав він.

Немічев сказав, що у випадку, коли людина належить до певної релігійної організації і не хоче воювати через віру, то її не треба саджати за ґрати, а відправляти, зокрема, на будування фортифікацій, бо маємо великий кордон з Росією і Білоруссю, тому там є чим займатися.

Щодо роботи ТЦК, Немічев зазначив, що є різні моменти на вулицях, є різна довіра у людей:

"Але це можна зробити нормально. Можна людину, яка порушує закон, карати як зловмисника. Це працюватиме".

Як повідомляв УНІАН, в Міністерстві оборони зазначили, що працюють над системним рішенням, яке має виправити допущені помилки під час проходження військово-лікарських комісій (ВЛК), а також підвищити якість мобілізаційного ресурсу.

ВЛК лише визначає придатність до служби, а це означає, що комісія може обмежитися базовими аналізами та оглядом лікарів за відсутності скарг та медичних документів про хвороби. Якщо висновки ВЛК не влаштовують, їх можна оскаржити в досудовому порядку.

Крім того, у Міноборони повідомили, що планується перехід від масового оповіщення до принципу професійної відповідності. ТЦК повинні в пріоритетному порядку залучати фахівців конкретних профілів відповідно до актуальних потреб підрозділів Сил оборони.

