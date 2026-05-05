У Стрию виявили таємничий підземний тунель: що там побачили дослідники (фото)

Тунель, ймовірно, пов’язаний із річкою Млинівка, яка протікала там понад століття тому.

У місті Стрий на Львівщині під час ремонту вулиці комунальники знайшли вхід до тунелю часів Австро-Угорщини, по дну якого протікає чиста вода. Про це повідомляє Стрийська міськрада.

"Невідоме Стрийське підземелля. Під час ремонту дороги на вулиці Незалежності (історична частина міста, - УНІАН) комунальники випадково натрапили на вхід у тунель часів Австро-Угорщини, по дну якого текла чиста вода. Як стверджують краєзнавці, тут понад сто років тому протікала річка Млинівка, через яку були навіть невеликі мости", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заступник міського голови Михайло Журавчак зацікавився знахідкою і запросив до Стрия двох дігерів Андрія Риштуна та Влада Vergaz, які відомі найґрунтовнішими дослідженнями Львівських підземель.

За даними дослідників, згідно з картою 1861 року, на місці сучасної вулиці Незалежності раніше протікала річка Млинівка, на якій був розташований млин. Згодом тунель продовжили до околиці тодішнього міста – нині це район біля ТЦ "Сільпо".

Дігерам вдалося пройти ним близько 300 метрів. За їхньою інформацією, тунель збудований з червоної цегли, бетону та кам’яних брил, а по його дну місцями протікає чиста джерельна вода. Глибина залягання тунелю – близько метра під дорогою. Він має приблизні розміри 2 метри на метр. За десятки років вода намила там велику кількість піску. Висота склепіння підземелля вздовж пройденого маршруту різнилася. В одному місці дігери могли пересуватися у повен зріст, а в іншому – мало не на колінах.

Окрім того, на дні частини річки, поблизу Костелу Різдва Пресвятої Богородиці, виявили багато бруду та сміття, оскільки туди зливається побутова каналізація з навколишніх будинків.

Подальші дослідження дігери планують продовжити після очищення тунелю.

У Південній Америці знайшли гігантські тунелі

У південній Бразилії та північній Аргентині вчені виявили величезні тунелі, які простягаються на відстань до 548 метрів і є достатньо широкими. Природа їхньої появи наразі є загадкою.

Як зазначають дослідники, вони не схожі на типові печери, створені внаслідок геологічних процесів. Також виключається причетність людини до їхньої появи.

За останнє десятиліття фахівці нанесли на карту понад 1,5 тисячі таких тунелів. Вони схиляються до версії, що їх могли вирити гігантські тварини льодовикового періоду.

