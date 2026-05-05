Звернутися за призначенням житлової субсидії можна особисто, поштою чи онлайн.

У травні органи Пенсійного фонду України визначатимуть право українців на отримання житлової субсидії на період до 30 квітня 2027 року.

Як наголосили у ПФУ, домогосподарствам, які матимуть право на виплату, розмір субсидії на наступний період 2026-2027 років буде розраховано автоматично.

Водночас є випадки, коли потрібно переоформляти субсидію зі зверненням. Так, звертатись із заявою потрібно, якщо:

заявник орендує житло, за яке сплачує житлово-комунальні послуги;

кількість осіб, які фактично проживають, менша за кількість зареєстрованих;

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи (у разі зміни місця проживання);

домогосподарство потребує субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Як подати документи та де можна подивитись, чи є субсидія

Звернутися за призначенням житлової субсидії можна одним з декількох доступних способів:

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду;

поштою на адресу територіального органу Фонду;

онлайн - через вебпортал електронних послуг ПФУ чи мобільний застосунок.

Крім того, документи на призначення субсидій можна подавати через центри надання адміністративних послуг та через портал "Дія".

У фонді нагадали, що житлова субсидія розраховується на неопалювальний сезон - з 1 травня по 30 вересня та на опалювальний сезон - з 1 жовтня по 30 квітня. Також важливо пам'ятати, що нарахування субсидії пенсіонерам та іншим категоріям залежить від відповідності критеріям доходів та складу домогосподарства.

В Україні у 2026 році змінився розмір сукупного доходу сім’ї, який дає право на пільгу. Право на пільгу з оплати житлово-комунальних послуг надається з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї і у 2026 році розмір доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, становить 4 660 грн.

