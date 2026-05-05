В Росії за держзраду засудили двох вчених, причетних до розробки гіпервукової зброї

Одному науковцю сибірського інституту – 82 роки, другому – 71.

В РФ двох російських фізиків, причетних до досліджень, що лежать в основі створення гіперзвукових ракет, визнали винними у державній зраді та засудили до 12,5 років ув’язнення в колонії. Як пише Reuters з посиланням на державні ЗМІ країни-агресора, суд над Валерієм Звегінцевим і Владиславом Галкіним став черговим у низці справ про держзраду проти науковців, які займаються дослідженнями надвисоких швидкостей польоту.

"Президент Росії Володимир Путін неодноразово заявляв, що країна є світовим лідером у виробництві гіперзвукових ракет, які вона використовує у війні проти України. Ця зброя здатна розвивати швидкість до десяти швидкостей звуку, що дозволяє їй проривати системи протиповітряної оборони", - повідомляє Reuters .

Зазнчається, що 82-річний Звегінцев був провідним науковцем Інституту теоретичної та прикладної механіки імені Христіановича (ІТАМ) у сибірському Новосибірську. Двоє його колег – Анатолій Маслов і Олександр Шиплюк – у 2024 році отримали вироки у 14 і 15 років відповідно. А 71-річний Галкін працював в іншому сибірському університеті та був співавтором наукових робіт разом із Звегінцевим і Шиплюком.

Відео дня

Обидва засуджені своєї вини не визнали. Їхні прихильники наголошують, що всі наукові публікації та поїздки на міжнародні конференції були заздалегідь погоджені з російськими спецслужбами.

За останнє десятиліття в Росії порушили щонайменше десять справ про держзраду проти науковців, які працюють у сфері гіперзвукових технологій – досліджень польоту на швидкостях, що перевищують Mach 5 (понад 3800 миль або 6115 км/год), додає агентство.

Йдеться, що у відкритому листі 2023 року колеги заарештованих науковців з ІТАМ заявили про їхню невинуватість і зазначили, що такі кримінальні справи завдають шкоди російській науці та відлякують молодих дослідників від роботи у цій галузі.

Раніше у Москві знайшли мертвим колишнього командувача військами радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) РФ Станіслава Петрова.

А у вересні минулого року у Московській області знайшли мертвим генерального директора підприємства "Хімпромінжиніринг" (бренд Umatex Group) Олександра Тюніна. Це підприємство є єдиним у Росії виробником вуглецевого волокна та ключовим постачальником матеріалів для виготовлення ударних дронів Shahed/"Герань".

Вас також можуть зацікавити новини: