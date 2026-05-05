Іспанське селище визнали одним із найгарніших місць у світі: у чому його чарівність

Іспанія є батьківщиною багатьох улюблених туристами місць відпочинку, від Бенідорма до Майорки та Канарських островів, - однак через величезну кількість людей багато хто шукає спокійніші альтернативи. Про це пише Daily Express.

Фріхіліана - це приголомшливе селище, розташоване на півдні Іспанії, яке цілком може стати новим фаворитом серед відпочивальників.

Розташована в Малазі, біля підніжжя гірського хребта Сьєрра-Альміхара, недалеко від знаменитого узбережжя Коста-дель-Соль, вона була названа журналом Travel and Leisure одним із "найкрасивіших місць світу". Село найбільш відоме своїми чарівними білосніжними будинками, прикрашеними яскравими квітами, що створюють прекрасний фон для фотографій в Instagram. Тим часом, звивисті вулички та вузькі провулки відкривають захоплюючі краєвиди на Середземне море.

Відзначається, що захоплююча природа робить Фріхіліану ідеальним місцем для тих, хто любить досліджувати світ, пропонуючи безліч розваг для туристів, які шукають пригод.

Відвідувачі можуть відкрити для себе мальовничі стежки, що звиваються серед соснових лісів, скелястих гір та чарівних долин.

Село також знаходиться в безпосередній близькості від декількох приголомшливих пляжів на узбережжі Коста-дель-Соль, включаючи пляж Бурріана недалеко від Нерви, який може похвалитися широкою смугою золотистого піску. У статті сказано:

"Незалежно від того, чи хочете ви поніжитися на сонці, скупатися в кришталево чистій воді або спробувати свої сили у водних видах спорту, таких як сноркелінг, каякінг або сапсерфінг, тут знайдеться заняття для кожного".

Ще один чудовий варіант - пляж Марі, який вважається одним із найкрасивіших пляжів в Іспанії, розташований серед високих скель і, за словами відвідувачів, може похвалитися вражаюче яскравою бірюзовою водою.

Розташована неподалік Нерха славиться своїми приголомшливими пляжами, включаючи знаменитий "Балкон Європи", набережну, з якої відкриваються захоплюючі краєвиди на Середземне море.

Відпочинок для любителів історії

Цікаво, що любителі історії також знайдуть у Фріхіліані багато цікавого. Цей дивовижно добре збережений історичний квартал був оголошений іспанським урядом об'єктом культурної спадщини.

Відвідувачі можуть прогулятися звивистими лабіринтами вуличок, оглянути середньовічну фортецю та помилуватися традиційною андалузькою архітектурою.

На пляжі можна знайти пляжні бари, відомі як чирингітос, де можна насолодитися освіжаючими напоями та закусками, милуючись видом на Середземне море.

У самій Нерхе безліч барів, пабів і клубів, які працюють до пізньої ночі. Якщо ви вдало сплануєте свій візит, у селі може проходити якийсь яскравий культурний фестиваль або місцевий захід. Це можуть бути виступи музикантів і концерти на відкритому повітрі, художні виставки та традиційні свята.

У селі та його околицях є безліч ресторанів і тапас-барів, де подають коктейлі, вино та закуски. Найближчий до села аеропорт - Малага, де можна придбати квитки на літак туди й назад. Звідти до села приблизно година їзди на таксі, автомобілі або автобусі. Варіанти розміщення також різноманітні та доступні за ціною.

