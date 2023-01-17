Його затримали на кордоні.

Поблизку українсько-польського кордону українські прикордонники затримали росіянина, який намагався потрапити в Україну.

Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України. Повідомляється, що іноземця затримали військовослужбовці відділу "Рівне". Він переплив на матраці через Західний Буг.

Чоловіка спинили щойно він перетнув державний кордон. Росіянин пояснив, що нібито тривалий термін проживав в Україні, а після виїзду за кордон легально повернутися назад не мав змоги.

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Відзначається, що після складання усіх відповідних документів, він відповідатиме згідно з чинним законодавством України.

Інциденти на кордоні

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одеській області чоловік видавав себе за багатодітного батька, щоб перетнути кордон України.

За даними Державної прикордонної служби, з 24 лютого 2022 року 12 тисяч громадян України намагалися незаконно залишити країну.

Прикордонники 12 разів знаходили потопельників на українсько-румунській річковій ділянці кордону.

А у грудні в Закарпатській області знайшли мертвими чоловіків, які намагалися втекти через гори до Румунії.

Також було зафіксувано 410 спроб підкупу прикордонників на суму понад 4,9 мільйонів гривень.

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