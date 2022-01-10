Ніхто не відреагував на помилку російського лідера.

Президент Російської Федерації Володимир Путін не зміг коректно назвати ім'я президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва, коментуючи ситуацію в країні.

Інцидент мав місце під час онлайн-засідання Організації Договору про колективну безпеку.

Читайте такожПутіну привиділися "майданні технології" під час протестів у Казахстані"Всім відомо, що президент Казахстану Кемель Жомартович Токаєв звернувся по допомогу до членів Організації Договору про колективну безпеку", - заявив Путін.

Зазначимо, Кемель Токаєв - нині покійний батько президента Казахстану, письменник.

На відео можна помітити, як Путін прискорює мовлення, щоб присутні не звернули увагу на те, що він забув ім'я колеги.

Примітно, що ні сам Касим-Жомарт Токаєв, ні інші присутні глави держав не виправили президента РФ.

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