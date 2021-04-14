Появу незвичайного об'єкта прокоментували в ОСББ та міськраді. А юристи кажуть, що порушень немає.

У Житомирі в дворі багатоповерхівки встановили імпровізовану шибеницю для боржників.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Незвичайний об'єкт являє собою пару чорних мішків, підвішених на мотузки. На них можна побачити оголошення з наступним змістом: "Вони не заплатили внески ОСББ". У чорних мішках - боксерські груші.

Мешканці будинку на "шибеницю" реагують по-різному.

Читайте такожУ Запоріжжі яму на дорозі "відремонтували" зліпками щелеп (відео)

"В мене виник просто жах, якими методами бореться наше ОСББ з боржниками, коли є законний метод подавання до суду", - говорить мешканка багатоповерхівки Галина Мороз, яка принципово не платить внески ОСББ. Пояснює: вважає його неефективним.

"Зіштовхнулася з таким неподобством, що я повинна шукати сантехніка, я повинна шукати електрика, а я за нього плачу у внесках, а потім у квитанціях появляється якась чистка каналізації", - обурюється жінка.

ОСББ в цьому будинку з'явилося чотири роки тому і за цей час зробило чимало. Голова ОСББ запевняє - до шибениці для боржників стосунку не має. І уточнює, що великих боржників у будинку загалом п'ять.

"Зараз вони отримали попереджувальні листи, що документи подаю до суду", - говорить голова правління ОСББ Олександр Нановський.

Читайте такожМиколаївець влаштував пробіжку перед трамваєм, на який не встиг (відео)

Попри резонанс - оголошення про боржників на імпровізованій шибениці прибирати не хоче. Більшість, каже, його підтримає.

Реакція міськради

У відділі міськради, який контролює діяльність ОСББ, нічого поганого в цій ситуації не бачать.

"Позитивне ОСББ, яке працює в правильному напрямку. Напевно я би так не вчинив би, але, хто це робив, напевно в них були якісь свої причини", - говорить начальник управління муніципального розвитку Житомирської міської ради Артем Ражев.

Думка юристів

З точки зору закону, кажуть юристи, порушень немає - на оголошеннях не зазначено ані прізвищ, ані номерів квартир. Тому довести, що ОСББ залякує когось - складно.

"Важко насправді зв'язати такі дії з порушенням прав конкретних мешканців, але якщо вони вважають, що їхні права порушені, то нехай звертаються в правоохоронні органи", - зазначає директор юридичного департаменту Житомирської міської ради Євгеній Черниш.

Деталі дізнавайтеся в сюжеті:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован