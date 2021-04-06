З переможниці конкурсу краси "Місіс Шрі-Ланка" зірвали корону, звинувативши її в порушенні правил.
Читайте такожУ США в учениці початкової школи знайшли 260 грамів кокаїну в рюкзакуПро це пише BBC.
В прямому ефірі журі оголосило ім'я переможниці - нею стала Пушпіка да Сілва. Під оплески та вітання на неї одягли корону.
Майже одразу переможниця конкурсу 2019 року Каролін Журі взяла мікрофон і заявила, що Пушпіка да Сілва нібито розлучена, що заборонено правилами.
"Корона переходить до конкурсантки, яка посідає 2 місце", - заявила вона, після чого зняла з переможниці корону і одягла на іншу конкурсантку.
Да Сілва залишила сцену. Потім вона поскаржилася, що отримала травму голови під час того, як з неї знімали корону. Жінка збирається звернутися до суду.
Пізніше з'ясувалося, що да Сілва не розлучена, а живе окремо зі своїм чоловіком. Організатори конкурсу вибачилися перед нею і пообіцяли повернути їй корону.
Організатори конкурсу "Місіс світу" засудили поведінку Каролін Журі на сцені та пообіцяли провести розслідування.
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