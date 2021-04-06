Корону передали конкурсантці, яка посіла 2 місце.

З переможниці конкурсу краси "Місіс Шрі-Ланка" зірвали корону, звинувативши її в порушенні правил.

Читайте такожУ США в учениці початкової школи знайшли 260 грамів кокаїну в рюкзакуПро це пише BBC.

В прямому ефірі журі оголосило ім'я переможниці - нею стала Пушпіка да Сілва. Під оплески та вітання на неї одягли корону.

Майже одразу переможниця конкурсу 2019 року Каролін Журі взяла мікрофон і заявила, що Пушпіка да Сілва нібито розлучена, що заборонено правилами.

"Корона переходить до конкурсантки, яка посідає 2 місце", - заявила вона, після чого зняла з переможниці корону і одягла на іншу конкурсантку.

Да Сілва залишила сцену. Потім вона поскаржилася, що отримала травму голови під час того, як з неї знімали корону. Жінка збирається звернутися до суду.

Пізніше з'ясувалося, що да Сілва не розлучена, а живе окремо зі своїм чоловіком. Організатори конкурсу вибачилися перед нею і пообіцяли повернути їй корону.

Організатори конкурсу "Місіс світу" засудили поведінку Каролін Журі на сцені та пообіцяли провести розслідування.

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Автор: Людмила Жерновська