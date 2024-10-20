Часто у людей забагато рушників, вони ними користуються і у підсумку мають купу речей для прання.

Здається, купа свіжих, готових до використання рушників може принести у вашу оселю готельну якість і найкращу гігієну. Але у цьому питанні є інший бік. Про це йдеться у матеріалі SouthernLiving.

Зазначається, що хоча важливо мати достатньо рушників для кожного члена вашого дому та гостей, маса махрової тканини може зробити вашу білизняну шафу захаращеною та хаотичною.

"Ми часто виявляємо, що у людей забагато рушників, вони ними користуються і у підсумку мають купу речей для прання. Я виявила, що чим менше у вас їх є, тим більше шансів встигнути за цим", — каже Клара Шон, власниця The Home Organized у Бірмінгемі, штат Алабама.

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Водночас, за словами Ліз Дженкінс, власниці A Fresh Space у Нешвіллі, штат Теннессі, щоменше рушників – тим краще:

"В ідеалі кожна людина має мати мінімум два і максимум чотири-шість рушників для ванни. Мати чистий набір і один у пранні має сенс".

Дженкінс каже, що багатьом жінкам, можливо, захочеться мати під рукою два рушники — один, щоб висушити тіло, а інший — для волосся.

Інша річ, яку треба врахувати, це те, як часто ви приймаєте гостей. Зрештою, відвідувачі рідко приносять свої власні рушники, і ви повинні бути господарем з достатньою кількістю, каже Кеті Келлі, власниця і головна організаторка Sistamatic Organizing в Атланті, штат Джорджія:

"Якщо ви живете самі і ніколи не маєте гостей, які ночують, вам, мабуть, не потрібно тримати під рукою багато додаткових рушників".

Вона зазначає, що додаткові речі слід зберігати у шафі для білизни або у вакуумному пакеті під ліжком.

Як часто потрібно прати рушники?

Якщо ви збираєтеся скоротити кількість рушників у своєму домі, важливо їх регулярно прати. Однак питання про те, як часто ваш рушник потрібно прати, є дискусійним: деякі експерти рекомендують робити це щодня, тоді як інші кажуть, що ви можете використовувати їх три-чотири рази, перш ніж їх потрібно буде прати.

Незалежно від того, як часто ви вирішуєте їх прати, професіонали сходяться на думці, що рушники потрібно розвішувати, щоб у них було достатньо місця для висихання, наприклад, не затискати їх між халатом і вологим простирадлом.

Як зберігати рушники для ванни

Незалежно від того, чи є у вас два рушники чи 20, їхнє належне зберігання просто не підлягає обговоренню. Зрештою, ніхто не хоче, щоб на нього звалилася лавина рушників, коли він відкрив дверцята шафи для білизни.

"Якщо є шафа для білизни, як правило, складання на полицю, згортання їх або збирання менших рушників у кошики чи баки є гарною ідеєю. Кошики можуть бути дуже корисними, оскільки рушники можна акуратно згортати або складати біля душу чи ванни", - рекомендує Дженкінс.

У свою чергу Келлі радить мешканцям невеликих осель не дозволяти ні сантиметру вільного простору пропасти даремно:

"Використання порожнього простору на стіні має першочергове значення. Настінна вішалка для рушників або вішалка над унітазом може допомогти створити більше місця для зберігання".

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