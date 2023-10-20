У громадському туалеті чоловік виявив одну з найбільш отруйних змій Австралії.

Хеллоуїн цього року почався зарано для родини з Кутамундри, Австралія, після того, як глава сім'ї виявив отруйну змію у громадському туалеті.

Як повідомляє Newsweek, Майкл та Доллі Міллер разом з їхнью п'ятирічною дочкою були в місті Новий Південний Уельс на похованні бабусі Майкла. "Ми відвідали кладовище Кутамунда в середу, 11 жовтня, для похорону. Того ж дня моїй 5-річній дочці дуже потрібно було в туалет, і тітонька попередила, щоб ми остерігалися змій, оскільки зазвичай одна з них бродить тут", - розповіла Доллі.

Доллі сказала, що не сприйняла попередження занадто серйозно. Наступного дня, перш ніж вирушити додому в Сідней, сім'я заїхала на кладовище, щоб попрощатися зі своїми близькими.

Відео дня

"Моєму чоловікові Майклу потрібно було сходити в туалет... через дві секунди він вискочив білий, як привид, і побіг до машини з криком: "Там змія".

Майкл розповів, що, він побачив рептилію, що звивається навколо сидіння унітазу. Чоловік сфотографував змію і вискочив з туалету.

Рептилія була східною коричневою змією, дуже отруйним видом, відповідальним за більшу кількість смертей, ніж будь-яка інша змія в Австралії. За даними австралійського відділу досліджень отрут Мельбурнського університету, східні коричневі змії мають другу за токсичністю отруту у світі. Вона містить потужний нейротоксин, який відключає серце, діафрагму та легені жертви, після чого людина задихається.

Цей вид зустрічається по всій Східній та Південній Австралії, звідси і його назва. Його природне середовище існування також перетинається з деякими з найбільш населених районів країни, тому вони нередко заповзають в будинки, особливо в туалети.

Змії в житлі

У Техасі жінка посеред ночі знайшла змію в унітазі. Як з'ясувалося потім, в унітаз проникла неотруйна змія, поширена в Центральній і південно-східній частині США. Спроби зловити її виявилися марними. Плазун саме зник.

Як зазначила Брук, в її унітазі вже не перший раз з'являються змії. "Це Центральний Техас, і змії - звичайне явище. Якщо ви знаходитесь на вулиці, ви, мабуть, стикаєтесь з ними майже щодня. Ми живемо в сільській місцевості", - додала жінка.

Також УНІАН писав про те, що в Техасі на жінку напали одночасно змія і яструб. Під час стрижки газону на жінку з неба впала змія, а потім спікірував яструб, цю змію впустивший

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