Чоловікові не знадобилася допомога рятувальників.

В Інгулецькому районі Кривого Рогу Дніпропетровської області у ніч з 31 грудня на 1 січня місцевий мешканець виліз на новорічну ялинку.

Курйозний випадок у Кривому Розі трапився на проспекті Перемоги, біля будинку №11, пише "Перший міський" з посиланням на дані рятувальників Криворізького району.

За відомостями видання, рятувальникам о 01:40 повідомили, що чоловік заліз на новорічну ялинку, не може спуститися, і йому необхідна допомога.

Читайте такожОце так вхурделило: Кривий Ріг заполонили сніговики (відео)Коли рятувальники приїхали, чоловік не захотів, щоб йому допомагали. Місцевий мешканець сам зліз зі святкового дерева.

В Instagram з’явилося відео, на якому зазнято, як чоловік "запалював" у Кривому Розі на новорічній ялинці. Зокрема, видно, що чоловік майже лежав на гірляндах.

Інцидент по-різному прокоментували інтернет-користувачі.

"Тигр на ялинці", – пожартував avram_01. "Пообіцяв дівчині зірку з неба", – поділилася думкою s_leschenko. "Хотів дістати зірку з неба, але вирішив поки що з ялинки? Як він туди взагалі дістався?" – поставив питання upaviy.

Раніше курйозний інцидент, пов'язаний з ялинками, трапився у Закарпатській області. Чоловік з села Нараїв на Бережанщині "прикрасив" декілька десятків ялинок гноєм, щоб вберегти від зловмисників.

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