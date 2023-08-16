У курортних містечках завжди варто вивчати відгуки про ресторан чи бар перш, ніж туди завітати.

Коли ви відпочиваєте на курорті, не варто аж занадто розслаблятися. Адже саме так ви можете втратити значно більше грошей, ніж планували витратити за час відпустки.

Саме так сталося з компанією туристів з Італії, коли вони завітали до пляжного бару на грецькому острові Міконос. Італійці обрали "DK Oyster" у місцині під назвою Платіс-Гіалосі.

На перший погляд все виглядало, як ідеальне місце для того, щоб спорожнити кілька кухлів у компанії. Однак, як свідчить допис цих туристів на туристичному порталі TripAdvisor, незабаром італійці пошкодували про зроблений вибір.

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"Ми випили 3 апельсинових соки, один Aperol Sprotz (алкогольний коктейль – УНІАН) і з'їли середню порцію кальмарів і креветок. А в кінці мені потрібно було заплатити 711 євро!!!", – йдеться у відгуку.

Автор допису зазначає, що їх ніхто не попередив про такі високі ціни. "Вони найбільші шахраї та злодії Міконоса. Якби я мав час, я б викликав поліцію, але нам потрібно було повернутися на корабель. Їх треба закрити!!!!", – обурюється турист.

Примітно, що це далеко не єдиний подібний відгук щодо цього закладу.

"Жахливий, жахливий бізнес! Вони заманюють вас "безкоштовними шезлонгами", а потім беруть із вас сміховинно високі ціни! Міконос дорогий, але ніщо в порівнянні з цим місцем, навіть місця в місті не беруть стільки, скільки вони беруть. На щастя, у нашому готелі нам сказали не їхати сюди, але ми бачили, як багатьох людей з нашого готелю знову і знову дурили", – пише британський турист.

"Не дозволяйте надмірно доброзичливому менеджеру та "безкоштовним стільцям" обдурити вас! Одне пиво коштує 65 євро. ОДНЕ ПИВО. Вони просто продовжували приносити напої, і щоразу, коли ми питали ціну, вони говорили, почекай, я повернуся. Коли ми попросили меню, вони не хотіли його показувати", – зазначає ще одна відпочивальниця.

Інші туристичні негаразди

На популярному серед туристів узбережжі Коста-Бланка на південному сході Іспанії відпочивальників можуть оштрафувати на 200 євро за порушення нового правила. Туристи, яких спіймають на купівлі товарів у неліцензованих вуличних торговців, каратимуть замість того, щоб ганяти самих торгашів.

Також туристи показали жахливі фото з помешкань, які вони винаймали через популярний сайт оголошень Airbnb. Ці знімки – вагомий аргумент, чому готель із гарною репутацією може бути кращим вибором, ніж дешеве житло від місцевих.

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