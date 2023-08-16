Коли ви відпочиваєте на курорті, не варто аж занадто розслаблятися. Адже саме так ви можете втратити значно більше грошей, ніж планували витратити за час відпустки.
Саме так сталося з компанією туристів з Італії, коли вони завітали до пляжного бару на грецькому острові Міконос. Італійці обрали "DK Oyster" у місцині під назвою Платіс-Гіалосі.
На перший погляд все виглядало, як ідеальне місце для того, щоб спорожнити кілька кухлів у компанії. Однак, як свідчить допис цих туристів на туристичному порталі TripAdvisor, незабаром італійці пошкодували про зроблений вибір.
"Ми випили 3 апельсинових соки, один Aperol Sprotz (алкогольний коктейль – УНІАН) і з'їли середню порцію кальмарів і креветок. А в кінці мені потрібно було заплатити 711 євро!!!", – йдеться у відгуку.
Автор допису зазначає, що їх ніхто не попередив про такі високі ціни. "Вони найбільші шахраї та злодії Міконоса. Якби я мав час, я б викликав поліцію, але нам потрібно було повернутися на корабель. Їх треба закрити!!!!", – обурюється турист.
Примітно, що це далеко не єдиний подібний відгук щодо цього закладу.
"Жахливий, жахливий бізнес! Вони заманюють вас "безкоштовними шезлонгами", а потім беруть із вас сміховинно високі ціни! Міконос дорогий, але ніщо в порівнянні з цим місцем, навіть місця в місті не беруть стільки, скільки вони беруть. На щастя, у нашому готелі нам сказали не їхати сюди, але ми бачили, як багатьох людей з нашого готелю знову і знову дурили", – пише британський турист.
"Не дозволяйте надмірно доброзичливому менеджеру та "безкоштовним стільцям" обдурити вас! Одне пиво коштує 65 євро. ОДНЕ ПИВО. Вони просто продовжували приносити напої, і щоразу, коли ми питали ціну, вони говорили, почекай, я повернуся. Коли ми попросили меню, вони не хотіли його показувати", – зазначає ще одна відпочивальниця.
Інші туристичні негаразди
На популярному серед туристів узбережжі Коста-Бланка на південному сході Іспанії відпочивальників можуть оштрафувати на 200 євро за порушення нового правила. Туристи, яких спіймають на купівлі товарів у неліцензованих вуличних торговців, каратимуть замість того, щоб ганяти самих торгашів.
Також туристи показали жахливі фото з помешкань, які вони винаймали через популярний сайт оголошень Airbnb. Ці знімки – вагомий аргумент, чому готель із гарною репутацією може бути кращим вибором, ніж дешеве житло від місцевих.