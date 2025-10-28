У Ботсвані знайшли рідкісний напіврожевий алмаз вагою 37,4 карата.

Експерти лабораторії в Ботсвані, що знаходиться під керівництвом Гемологічного інституту Америки, нещодавно дослідили надзвичайний природний діамант з двома різними кольоровими зонами – рожевого кольору та безкольоровий, пише Livescience.

Рожеві діаманти неймовірно рідкісні, і досі незрозуміло, як саме вони утворюються. Діаманти зароджуються на глибині понад 160 кілометрів під поверхнею Землі, всередині планетарного шару, який називається мантією. Надзвичайно високі температури та тиск зв'язують атоми вуглецю разом у щільну решітку, і ця структура може швидко піднятися на поверхню через вулканізм, даючи нам необроблені діаманти.

Діаманти можуть набувати кольору через домішки, які замикаються всередині кристалічної решітки, але це трапляється дуже рідко, оскільки мало елементів достатньо малі, щоб проникнути в мінеральну структуру. Інший спосіб, яким діаманти можуть набувати відтінку, зазвичай зеленого, - це випромінювання, якщо сусідні породи містять такі елементи, як уран, які можуть "красти" атоми вуглецю та створювати прогалини в мінеральній структурі.

Але рожеві діаманти є продуктом структурної деформації, тобто їхня решітка була зігнута або стиснута внаслідок геологічних процесів. Температура та тиск мають бути ідеальними, щоб діаманти стали рожевими, оскільки надмірна деформація робить дорогоцінні камені коричневими.

Згідно з даними GIA, діамант може мати дві окремі кольорові зони, але він має формуватися у дві фази. Спочатку рожева половина зібралася та деформувалася; потім безбарвна половина проросла, і її решітка залишалася незмінною під впливом температури та тиску.

Діамант, знайдений у Ботсвані, це не перший відкритий природний діамант, в якому поєдналися рожева та безбарвна частина. Однак експерти GIA заявили, що подібні діаманти, які вони досліджували, були набагато меншими, вагою не більше 2 каратів (0,4 г).

Нова знахідка була знайдена на шахті Карове в Ботсвані, де раніше вже добували інші вражаючі алмази. Наприклад, саме тут було виявлено другий за величиною необроблений алмаз з коли-небудь знайдених — гігантський дорогоцінний камінь вагою 2488 каратів (0,5 кілограма), який отримав назву "Моцведі". А також рожевий алмаз "Бойтумело" вагою 62 карати (12,4 г) , повідомила GIA.

Як писав УНІАН, раніше у Ботсвані знайшли другий за величиною алмаз у світі. Камінь вагою 2492 карати є найбільшим з колись знайденим в країні. За допомогою рентгенівської технології величезний алмаз вилучено без пошкоджень.

Найбільший у світі алмаз - 3106-каратний Куллінан - був знайдений у Південній Африці в 1905 році. Дорогоцінний камінь розділили на дев'ять великих частин і майже 100 дрібніших. Деякі камені прикрашають британську корону.

