Одна з кіз спокійно поїдала траву, що там росте.

У самісінькому центрі Києва під будівлею Міністерства закордонних справ України на Михайлівській площі помітили двох кіз, які там паслися.

Відповідне фото опублікував столичний Телеграм-канал "Киев сейчас" у п'ятницю, 23 липня.

"Нормальне місце для вигулу кіз. Фото зроблено біля МЗС України", - йдеться у підписі до фото.

На знімку видно, що дві кози знаходяться прямо біля будівлі головного зовнішньополітичного відомства України. Одна з них поїдає зростаючу там траву, а друга примудрилася вилізти на частину бетонного парапету. При цьому, коли саме було зроблено дане фото - автори публікації не уточнюють.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Дніпрі фермер нарядив стадо кіз в захисні маски. Кози в масках мирно гуляли в полі. У коментарях під постом деякі користувачі припустили, що так роблять для того, щоб кози не об'їдали чужі дерева і траву.

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Автор: Юрій Годован