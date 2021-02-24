За даними комунальників, проблему нібито вирішено.

У Києві невідомі вирішили викинути диван з вікна багатоповерхівки - він застряг на дереві й становить небезпеку для перехожих.

Про це повідомляється на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.

Інцидент стався ще 16 лютого на вулиці Дегтярівській, 6.

"Цього ж дня, 16 лютого, мешканці звернулися до Центральної Диспетчерської Служби з питань ЖКГ. Відповідь не забарилася: Заявка №14182 - статус виконано, закрито. І навіть запитують на скільки зірочок оцінюється виконання заявки", - йдеться у повідомленні.

За слова автора, станом на сьогодні, диван досі перебуває на дереві на рівні п'ятого поверху.

"До того ж вітрами витріпано трухлу обшивку, дошка вказаного вище розміру, висувається із гілля і може впасти на людей. А людей тут протягом дня - сотні, і пересічні громадяни, і батьки з дітьми та домашніми улюбленцями, які гуляють саме під цим каштаном", - пише автор публікації.

Раніше повідомлялося про схожий інцидент: у Києві родина викинула з вікна новорічну ялинку й поплатилася за свій вчинок.

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Автор: УНІАН