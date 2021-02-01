У Києві сімейна пара викинула з вікна 12-го поверху новорічну ялинку. У цей момент під будинком гуляли діти-дерево дивом не впало на них.
Подробиці інциденту описуються на сторінці "Київ Оперативний" в Facebook. Там також опубліковано відео спілкування правоохоронців з мешканцями квартири багатоповерхівки на вулиці Русової, 7 на столичних Осокорках.
"Сусіди забрали ялинку, викликали поліцію і повернули їм цю ялинку. Це ж наскільки неадекватними треба бути, щоб таке витворяти?",- йдеться в публікації.
На записі видно, що чоловік заявляє поліції та сусідам, що в момент, коли він викидав дерево, нікого під будинком не було. Він також пригрозив судом за зйомку його на відео. Дівчина, яка проживає в квартирі, також була явно незадоволена візитом поліції. У підсумку свою ялинку їм довелося забрати назад.
Раніше повідомлялося, що пункти прийому новорічних ялинок для переробки працюватимуть у Києві до 1 лютого.
Відео інциденту
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