Качка із каченятами прилетіли у басейн із місцевої водойми.

У Львові в басейні спорткомплексу, що на вулиці Клепарівській, помітили качку із каченятами.

Про це у соцмережі повідомив місцевий житель Вадим Грицечко.

"Перші відвідувачі басейну після заміни води. Зацінили, сказали водичка супер і полетіли далі", - написав чоловік.

В адміністрації басейну повідомили, що качки могли прилетіти до них із озера, котре розташоване поруч. Вони повернули качку із каченятами назад у водойму, в якій ті мешкали.

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Автор: Ірина Погоріла