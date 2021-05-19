У басейн потрапила качка з каченятами \ фейсбук Вадим Грицечко
У Львові в басейні спорткомплексу, що на вулиці Клепарівській, помітили качку із каченятами.
Про це у соцмережі повідомив місцевий житель Вадим Грицечко.
"Перші відвідувачі басейну після заміни води. Зацінили, сказали водичка супер і полетіли далі", - написав чоловік.
В адміністрації басейну повідомили, що качки могли прилетіти до них із озера, котре розташоване поруч. Вони повернули качку із каченятами назад у водойму, в якій ті мешкали.
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