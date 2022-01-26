Його місце вирішили обгородити з усіх боків органічним склом.

У Німеччині депутата Бундестагу від "Альтернативи для Німеччини" Йоахіма Вундрака садитимуть на засіданнях комітету з закордонних справ до спеціальної зони, обнесеної органічним склом, адже він відмовляється робити щеплення проти COVID-19.

Як пише видання t-online, на останнє засідання комітету, куди пускають тільки вакцинованих або перехворілих, депутата не допустили зовсім, тому що в залі немає трибун і не було окремої зони для нещеплених людей.

Брати участь дистанційно він також не міг, оскільки зустрічі проходять у режимі підвищеної безпеки. Однак тепер там знайшли рішення: сидіння Вундрака обгородили оргсклом.

Читайте такожНе хотіла вакцинуватися: чеська співачка спеціально захворіла на коронавірус і померлаСам він каже, що як прагматик приймає цей компроміс, "щоб мати можливість виконувати свої повноваження". При цьому в його партії про такі заходи відгукуються негативно, називаючи їх "дискримінацією невакцинованих".

Як повідомляв УНІАН, раніше члени українського уряду отримали бустерну дозу вакцини проти COVID-19.

А в США пацієнту без COVID-щеплення відмовили в пересадці серця.

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