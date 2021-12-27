У зв'язку із цим супротивники коронавірусних обмежень оголосили масову мобілізацію.

У Німеччині посилили карантин через ситуацію із захворюваністю на COVID-19.

Нові обмеження сьогодні почали діяти у Баден-Вюртемберзі, Нижній Саксонії, Бранденбурзі та Мекленбурзі-Передній Померанії. Інші федеральні землі приєднаються до цих заходів завтра, повідомляє Deutsche Welle.

Так, у Мекленбурзі-Передній Померанії закрито кінотеатри, театри, музеї, внутрішні приміщення зоопарків, басейни та інші місця відпочинку. У Бранденбурзі, принаймні до 11 січня, особам які зробили щеплення від коронавірусу і перехворіли на COVID-19, можна буде приватно зустрічатися групами у складі не більш як 10 осіб. Якщо в сім'ї хтось нещеплений від коронавірусу, продовжують діяти більш серйозні обмеження: у гості можна запросити лише до двох осіб з іншого домоволодіння, за винятком дітей віком до 14 років. У Баден-Вюртемберг у сфері громадського харчування вводиться комендантська година: з 22:30 до 5:00. У новорічну ніч комендантська година починається не раніше години ночі.

У зв'язку із цим супротивники коронавірусних обмежень оголосили масову мобілізацію. Демонстрації заплановані на сьогодні у кількох містах.

Ситуація з коронавірусом у Німеччині

У різдвяні дні у Німеччині тривала вакцинація проти коронавірусу. Федеральний уряд досяг поставленої в середині листопада мети - зробити 30 млн щеплень до кінця року. На сьогодні введено близько 147 млн доз вакцини.

Водночас, згідно з офіційними даними, наразі у ФРН невакцинованими залишаються 21,7 млн осіб (26,2% населення). З них 4 млн – віком від 0 до 4 років (4,8% населення), для яких вакцини ще не розроблені.

Вже в січні в Бундестазі можуть відбутися перші дебати щодо запровадження в країні обов'язкової вакцинації, без якої, на думку експертів, неможливо зупинити пандемію. На сьогодні прийнято рішення зробити вакцинацію обов'язковою для працівників клінік та будинків для людей похилого віку. До 15 березня всі їхні співробітники мають підтвердити, що вони повністю вакциновані.

Тим часом рівень зараження коронавірусом у ФРН продовжує залишатися високим. Семиденний коефіцієнт зараження за минулу добу підвищився з 220,7 до 222,7 випадку на 100 тис. населення.

Загалом за весь час пандемії у Німеччині коронавірусом інфікувалися вже 7 млн 005 тис. 289 осіб, кількість смертей від COVID-19 та його наслідків досягла 110 тис. 433.