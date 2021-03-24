Пасажири розлючені діями поліції та пішли у наступ.

На одній з зупинок Києва утворилась велика черга пасажирів, яким не вдається сісти у маршрутки, оскільки водії транспорту просто не зупиняються через патруль поліції.

Про це йдеться на опублікованому відео у Telegram-каналі Київ оперативний.

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Копи зранку стежать за дотриманням правил перевезення громадян відповідно до обмежень «червоної зони», куди днями відійшла й столиця. Наразі допускається робота громадського транспорту лише з 50%-наповненістю пасажирських місць. Порушників поліція штрафує.

Через що деякі водії вирішили узагалі не зупинятися і спокійно проїжджають встановлений контрольний пункт на громадській зупинці. Водночас мешканці київської околиці виїхати з району не можуть, тому не побарилися й висловили претензії правоохоронцям.

«Річ у тому, що м*нтів зараз будуть просто п*здити… Просто ніхто не може виїхати. Жодна маршрутка не зупиняється взагалі. І відбувається те, що відбувається. Ну ось, наслідки коронавірусу», – заявила на відео одна з очевидиць.

Локдаун у Києві: подробиці

Київ з 23 березня знаходиться у "червоній" зоні карантину.

"Червона" зона передбачає ряд обмежень на території, яка підпадає під її дію.

Напередодні Кабмін дозволив місцевій владі встановлювати обмеження на роботу транспорту в "червоних" регіонах. У Києві вже вирішили, що транспорт зупиняти не будуть, проте він працюватиме з низкою обмежень.

Учора журналісти показали, як у громадському транспорті столиці ігноруються карантинні обмеження.

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Автор: Яна Ставська