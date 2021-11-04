У місті неповнолітній зміг зупинити маршрутку і надав допомогу водієві, дізналися журналісти.

У місті Мелітополь Запорізької області в маршрутці №11 під час руху водієві стало зле, мікроавтобус на жвавому проспекті виїхав на смугу зустрічного руху, і життя пасажирів опинилося у небезпеці.

Ситуацію взяв під контроль 17-річний пасажир Олександр Оганьян – хлопець з кінця салону прибіг до водія, вивів маршрутку на її смугу та зупинив, повідомляє mv.org.ua.

Хлопець розповів, що інші пасажири кричали: "Водієві зле!", "Зупиняйте автобус!".

Читайте такожСтоличний маршрутник обурив мережу грубим порушення ПДР і потрапив на відео: кияни відреагувалиПісля того, як маршрутка була зупинена, Оганьян викликав швидку й співробітників поліції та разом з ще кількома пасажирами надавав допомогу водієві.

"Водія трясло, ми притримували йому щелепу і голову, щоб уникнути травм і асфіксії (задухи – Ред.)", – поділився хлопець.

Пізніше з'ясувалося, що Оганьян вчиться водити транспортні засоби, а допомогу людям навчився надавати на базі мелітопольської організації "Пласт".

Нагадаємо, у вересні в Рівному співробітник залізниці на переїзді за кілька секунд до можливої загибелі врятував життя пішоходу, який був у навушниках і не чув, що наближається поїзд.

Автор: Екатерина Присяжнюк