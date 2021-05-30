Літак компанії Air India довелося розвернути після того, як салоном почав літати кажан і лякати пасажирів.
Борт виконував рейс із Делі в Ньюарк (Нью-Джерсі, США), повідомляє Громадське з посиланням на New York Post та Business Today.
Літак розвернули через 30 хвилин після вильоту з аеропорту імені Індіри Ґанді. З'ясувалося, що у салоні є кажан - він почав активно літати по салону.
Після повернення у Делі співробітники служби охорони дикої природи провели у літаку повну фумігацію: заповнили салон газоподібними пестицидами, які задушують або отруюють тварину. Після цього вже мертвого кажана витягли з салону.
Відділ безпеки польотів Air India проведе розслідування цього інциденту. Однак команда інженерів авіакомпанії припускає, що кажан міг вилізти з контейнера для транспортування тварин.
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Пасажирів рейсу пересадили на інший літак, який успішно долетів до місця призначення.
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