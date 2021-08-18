Спочатку в покинутій будці оселилася одна безпритульна пенсіонерка, згодом навколо неї згуртувались інші.

У місті Луцьк безхатьки оселилися в паркувальній будці біля пабу "Оболонь - Кораблик" та вимагають у водіїв гроші за паркування.

Про це повідомляє місцеве ІА "Конкурент", посилаючись на одного з водіїв. За словами автолюбителя, мешканці будки вимагали у нього гроші за паркування авто. Інцидент трапився декілька днів тому.

Як з’ясували журналісти, це не поодинокий випадок. Раніше місцеві скаржились на антисанітарію та шум, яку стровюють люди, які самовільно оселились у закинутій паркувальній будці біля пабу.

Місцевій владі відомо про проблему. 29 липня на засіданні бюджетної комісії Луцькради про ситуацію говорив депутат Тарас Шкітер. Він розповів, що до нього зі скаргами звернулися місцеві мешканці і запропонував департаменту муніципальної варти розібратися з цим питанням.

Представники адміністрації "Кораблика" розповіли журналістам, що спочатку в покинутій будці оселилася одна безпритульна жінка старшого віку. Згодом навкого неї згуртувалася група чоловіків без постійного місця проживання. Нові мешканці будки зловживають алкоголем.

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Безхатьки переконували журналістів, що є співробітниками пабу, однак адміністрація це спростувала. Там пояснили, що раніше давали одному із чоловіків гроші за прибирання території. Втім, це не дає йому права жити у будці.

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Автор: Дмитро Захаров