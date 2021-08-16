Напередодні вона посварилася з хлопцем.

У Луцьку 19-річна дівчина випала з шостого поверху багатоповерхового будинку. У той день вона відзначала свято з друзями.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

За попередніми даними, дівчина знімала в цьому будинку квартиру разом з подругами. Вони випивали під час святкування дня народження.

Її подруги розповіли, що прокинулися від шуму на балконі. Вони вибігли і побачили, що тіло дівчини лежить на землі. Прибулі медики вже не могли їй допомогти.

Читайте такожСпікер Ради відреагував на смерть мера Кривого РогуУ поліції повідомляють, що того дня загибла пила алкоголь.

Також у неї виникла невелика сварка з хлопцем.

Слідчі перевіряють кілька версій, серед яких нещасний випадок і самогубство.

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Автор: Людмила Жерновська