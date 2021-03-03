Хлопця затримали за хуліганські дії.

У центрі Києва блогер вдарив патрульного поліцейського в обличчя тарілкою з вершками

Відео інциденту опублікував відділ комунікації поліції Києва.

У центрі столиці поліцейські затримали хлопця за хуліганські дії

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Інцидент трапився ввечері на Майдані Незалежності. До патрульних звернувся хлопець, який повідомив, що за хвилину на вулиці Хрещатик станеться ДТП.

Як розповів начальник відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, зловмисник підійшов до автомобіля наряду патрульної поліції, дістав з-за спини тарілку із вершками та вдарив нею поліцейського в обличчя. Після він намагався втекти, але його наздогнали та затримали.

Під час допиту хлопець розповів, що на такий вчинок пішов, аби заробити грошей від переглядів відзнятого на відео інциденту.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва місцевої прокуратури №10 слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

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Автор: Денис Прядко