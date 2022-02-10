Закоханих знайшли в Одесі через кілька днів після викрадення.

Під Львовом дівчина-підліток втекла зі своїм коханим з дому через конфлікт з батьками, які не схвалили їхні стосунки. З метою конспірації пара змінювала зовнішність та переїжджала з міста до міста, не затримуючись. Поліціянти знайшли втікачів аж в Одесі.

Про це повідомили в прес-службі Національної поліції в Одеській області.

Як зазначають у поліції, юна леді з міста Радехів у Червоноградському районі пішла з дому ще наприкінці січня. Зв’язок з нею зник, тому батьки звернулися у поліцію.

Втікачкою виявилася 16-річна Лідія Костів. Вона зникла з 21-річним Романом Литвином. Як пояснили батьки дівчини, вони були проти стосунків доньки, тому вона втекла після чергової сварки.

Місцева поліція організувала пошуки втікачів, але згодом з’ясувалося, що вони могли поїхати за межі області. Водночас пара розуміла, що їх шукають, тому змінювала зовнішність та подорожувала різними містами.

Слідами втікачів йшли ювенали, оперативники та інші фахівці, що спеціалізуються на розшуку людей. Пізніше з'явилася інформація, що Лідія та Роман могли опинитися в Одесі у знайомих.

"Правоохоронці перевірили адреси, за якими могли проживати зниклі, переглянули десятки записів з вуличних камер спостереження і нарешті знайшли закоханих", - йдеться в публікації.

Обох закоханих вже відправили додому.

Водночас у своєму Instagram-акаунті Роман Литвин заявив, що дівчина прийшла до нього за власною волею, начебто рятуючись від фізичного та морального насильства з боку батьків.

За словами хлопця, він отримує погрози від батьків своєї коханою, а сама дівчинка неодноразово намагалася заявити про неправомірні дії батьків у поліцію, але ніхто не приймав заяву.

Крім того, хлопець опублікував відео, на якому поліціянти змушують дівчину сісти в авто. Сама Лідія пручалася та плакала.

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