Цікаво, що купюри перед "зливом" у каналізацію ніби намагалися спалити.

У Тернопільській області хтось "злив" у каналізацію в Ланівцях кругленьку суму грошей та забив купюрами трубу. Комунальники були дуже здивовані, коли побачили у каналізації купу євро та франків.

Відео з грошима, які дістали з труби, на своїй сторінці у Facebook розмістив міський голова Ланівців Роман Казновецький. Згодом він розповів "Суспільному", що євро та франки були справжніми.

"Працівники комунального підприємства знайшли обпалені купюри. Гроші справжні. Це переважно євро та фунти. За словами працівників, було знайдено до семиста євро тільки сотками, скільки їх втекло в каналізацію на разі невідомо. Комунальники витягли лише ті, які забили каналізаційні стоки", - повідомив Казновецький.

Відео дня

Хто саме намагався "злити" гроші у каналізацію - не повідомляється. Втім у коментарях користувачі вже почали жартувати та навіть висунули свої "версії" інциденту:

"Оце так хтось повеселився, не перевелися єврові магнати в місті!!! Цікаво, хто ж такий багатий сусід?"

"Напевне хтось взятку палив"

"Московський патріархат в страху перед СБУ змив кінці в воду"

"В багатих свої забаганки".

Незвичайні курйози

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А в Індії з поліції таємниче зникли 500 кілограм конопель, у цьому там звинувачують полчища щурів. У Швейцарії подружжя нещодавно знайшло 20 тисяч франків на дорозі й повернуло їх власнику.

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