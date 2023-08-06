Авраменко також наголосив на правильному відмінюванні деяких знаків Зодіаку.

Відомий в Україні мовознавець Олександр Авраменко продовжує ділитися порадами щодо вживання тих чи інших слів в українській мові. Він вказав на найбільш поширені помилки у назвах знаків Зодіаку.

В ефірі програми "Сніданок з 1+1" Авраменко нагадав, що Зодіак – це сукупність 12 сузірʼїв, через які пролягає річний шлях видимого руху Сонця.

"Назву усіх, а зупинюся лише на "проблемних". Отже, Овен – не Овен, а Овен. Наголос падає на другий склад. У родовому відмінку – Овна. Далі йде Телець, не Тілець, адже ми бачимо зображення не тіла з "і", а теляти – з "е". Наступними є Близнюки, Раки, Лев, Діва, Терези з наголосом на "и", Скорпіон, Стрілець. А потім – Козоріг, не Козеріг. І завершують коло Водолій та Риби", – пояснив мовознавець.

Авраменко також наголосив на правильному відмінюванні деяких знаків Зодіаку. Отже, у родовому відмінку правильно звучатиме так:

Телець – Тельц я ,

, Овен – Овн а ,

, Козоріг – Козор о га.

Інші поради мовознавця

В українській є слово "красний", яке часто вживають відносно кольору. Проте воно не є синонімом до "червоного". За словами Олександра Авраменка, в українській мові слово "красний" означає "гарний", "прекрасний" або "чудовий".

Крім того, мовознавець розповів, як сказати українською "взгрустнулось". Справа в тому, що певні слова та вирази не можна перекласти дослівно. Тому найкращим відповідником російському "взгрустнулось" в українській мові буде "огорнув смуток".

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