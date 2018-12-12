Понад 6 тисяч українських сімей вже встановили домашні сонячні електростанції

У 2014 році лише 20 сімей використовували енергію власного виробництва.

Понад шість тисяч українських домогосподарств повністю забезпечують себе електроенергією, встановивши сонячні електростанції (СЕС), загальна потужність яких становить 121 МВт, повідомила прес-служба Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України.

Згідно з повідомленням, близько 3 тис. СЕС були встановлені домогосподарствами тільки за 9 місяців 2018 року. Для порівняння, у 2014 році тільки 20 сімей використовували енергію власного виробництва.

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Відзначається, що період окупності такої станції - 5-7 років.

Лідерами з установки сонячних панелей є Київська область - 727 станцій, Дніпропетровська - 694, Тернопільська - 522, Кіровоградська - 401, Івано-Франківська - 363.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році законом України №514-VIII було встановлено «зелений» тариф на закупівлю електроенергії, виробленої сонячними електроустановками приватних домогосподарств потужністю до 30 кВт, який прив'язаний до курсу євро.

У 2017 році 3010 домогосподарств встановили сонячні панелі на дахах своїх будинків.