Проби були відібрані одразу після викиду забруднюючих речовин, а також на наступний день після аварії.

У пробах ґрунтів біля "Рівнеазоту" зафіксовано перевищення показників нітратів та азоту в 1,3-10 разів.

Про це йдеться в повідомленні Державної екологічної інспекції України за результатами експертизи ґрунтів, відібраних біля ПрАТ "Рівнеазот", де 20 липня сталася аварійна ситуація.

В повідомленні сказано, що за результатами лабораторних досліджень у більшості відібраних проб ґрунту зафіксовано перевищення показників нітратів та азоту амонійного в порівнянні з фоновими концентраціями.

Голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований зазначає, що проби були відібрані одразу після викиду забруднюючих речовин з підприємства, а також на наступний день після аварії. Забір проводився з урахуванням переміщення хмари викиду на 11 пробних майданчиках площею 100 кв. м методом "конверту".

Читайте такожПро аварію на "Рівнеазоті" поліція дізналась від аноніма, інші держустанови – з соцмережВін також представив перелік місць, де було зафіксовано перевищення показників нітратів та азоту амонійного в порівнянні з фоновими концентраціями:

поблизу ПрАТ "Рівнеазот" (500 м на південний захід від заводу) – по нітратах в 10 разів;

м. Рівне, вул. Соборна, в‘їзд у місто з боку Луцького кільця – по азоту амонійному в 1,3 раза, нітратах в 1,8 раза;

поблизу с. Зелений Гай, зі східного боку – по нітратах в 4,3 раза;

поблизу с. Грушвиця, з південно-західного боку – по нітратах в 1,7 раза;

поблизу с. Верхівськ, з південно-східного боку – по нітратах в 1,9 раза;

поблизу с. Городок, з південного боку – по нітратах в 1,8 раза.

"Разом із тим, перевищення показників у ґрунті може бути спричинено не лише залповим викидом оксидів азоту в повітря внаслідок аварійної ситуації, а і бути результатом незадовільного ведення господарської діяльності, оскільки проби були відібрані у населених пунктах сільськогосподарських районів", - наголосив Мальований. Він також додав, що для об’єктивного розгляду наслідків аварійної ситуації Держекоінспекція спрямує запит до ПрАТ "Рівнеазот" щодо отримання даних моніторингових спостережень за станом ґрунтів.

В повідомленні сказано, що планується залучення фахівців Держгеокадастру та Держпродспоживслужби для проведення консультацій та здійснення повторного відбору проб ґрунту на вміст азотовмісних речовин.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня на підприємстві "Рівнеазот" в цеху з виробництва азотної кислоти сталася розгерметизація трубопроводу. В результаті надзвичайної ситуації стався разовий викид нітрозних газів. Наслідки НС ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

Поліція відкрила провадження за ч. 1 ст. 273 КК України (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах).

Голова Держекоінспекції Андрій Мальований заявив, що після аварії на "Рівнеазоті" в обласному центрі та прилеглих населених пунктах перевищення гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин у повітрі не виявлено.

У ДСНС також запевнили, що жодної загрози населенню через аварію на підприємстві немає.

Довідка УНІАН. Приватне акціонерне товариство "Рівнеазот" – лідер із виробництва мінеральних добрив у Західній Україні. У 2011 році "Рівнеазот" увійшов до холдингу OSTCHEM, який об’єднує активи азотної хімії Group DF Дмитра Фірташа. Підприємство розташоване неподалік Рівного.

Автор: Надя Пришляк