'Можу бути корисним': Епштейн шукав вихід на Путіна, - CNN

Опубліковані документи Мін’юсту США свідчать про багаторічні спроби фінансиста вийти на контакти з російською верхівкою.

Опубліковані Міністерством юстиції США документи свідчать, що фінансист Джеффрі Епштейн протягом років намагався зблизитися з високопосадовцями Росії, зокрема з правителем Володимиром Путіним, міністром закордонних справ Сергієм Лавровим та іншими представниками російської еліти, пише CNN.

Листування з російськими дипломатами

Згідно з матеріалами, Епштейн підтримував регулярні контакти з тодішнім послом Росії в ООН Віталієм Чуркіним до його смерті у 2017 році. У документах зазначається, що Чуркін зустрічався з Епштейном у Нью-Йорку, а сам фінансист пропонував допомогу його сину з працевлаштуванням у фінансовій сфері.

У червні 2018 року Епштейн надіслав електронного листа тодішньому генеральному секретарю Ради Європи Торбйорну Ягланду, запропонувавши передати Володимиру Путіну сигнал про готовність до контактів через Сергія Лаврова.

Відео дня

"Я думаю, ви могли б запропонувати Путіну, щоб Лавров міг отримати інформацію, поговоривши зі мною. Віталій Чуркін раніше так робив, але він помер?!" – написав Епштейн.

Ягланд відповів, що зустрінеться з помічником Лаврова і порушить це питання.

Спроби вийти на Путіна

Документи також містять листування 2013–2014 років, у якому Епштейн неодноразово заявляв про бажання особисто зустрітися з Путіним. Він стверджував, що "може бути корисним" у питаннях залучення західних інвестицій до Росії, і наполягав на конфіденційних багатогодинних переговорах.

У листах до колишнього прем’єр-міністра Ізраїлю Ехуда Барака Епштейн писав, що Ягланд планує зустріч із Путіним у Сочі, та нібито пропонував передати російському лідеру повідомлення про свою "корисність". Водночас у документах немає підтвердження, що така зустріч коли-небудь відбулася.

На тлі оприлюднених матеріалів норвезький слідчий орган Økokrim оголосив про початок розслідування щодо Торбйорна Ягланда. Його адвокат заявив, що політик співпрацюватиме зі слідством і заперечує будь-які правопорушення.

Реакція та міжнародні підозри

Публікація нових документів викликала спекуляції щодо можливих мотивів Епштейна. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава розпочне розслідування можливих зв’язків Епштейна з російськими спецслужбами.

"Все більше інформації вказує на підозру, що цей безпрецедентний скандал із педофілією міг бути організований російськими розвідувальними службами", – заявив Туск.

У Кремлі ці припущення відкинули. Речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав версію про співпрацю Епштейна з російською розвідкою "несерйозною" та закликав журналістів "не витрачати час" на такі розслідування.

Аналітики, опитані CNN, зазначають, що документи радше демонструють прагнення Епштейна позиціонувати себе як впливового міжнародного посередника, ніж підтверджують його реальні зв’язки з Кремлем.

Контакти з людьми, пов’язаними з ФСБ

У документах також ідеться про тісні стосунки Епштейна з Сергієм Бєляковим – російським чиновником, який, за даними ТАСС, є випускником Академії ФСБ. Епштейн називав його "дуже добрим другом" і пропонував знайомити з ним західних інвесторів.

Листування свідчить, що Епштейн консультував Бєлякова щодо залучення інвестицій до російських проєктів та навіть звертався до нього по допомогу в конфліктних ситуаціях із громадянами РФ у США.

Подорожі до Росії

Бортові журнали підтверджують, що Епштейн разом із Гіслейн Максвелл відвідував Росію щонайменше у 2002 році, а також подавав документи на отримання або перенесення російської візи у 2018–2019 роках – незадовго до свого арешту за федеральними звинуваченнями у торгівлі неповнолітніми.

У документах також згадується фотографія Епштейна в закритому російському місті Саров, пов’язаному з ядерними дослідженнями, що лише посилило інтерес до його контактів із російським середовищем.

Файли Епштейна - російський слід

Як повідомляв УНІАН, у нових файлах Епштейна Росія згадується 5 876 разів, а ім’я Володимира Путіна – 1 055 разів. В одному з документів, що є звітом ФБР, Епштейна навіть називають керуючим статком російського диктатора.

Ім’я міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова щонайменше 142 рази згадується у так званих файлах Джеффрі Епштейна – внутрішніх листуваннях, нотатках і зведеннях, пов’язаних з оточенням фінансиста. У деяких листуваннях згадували про вечірки та "гарних дівчат".

Вас також можуть зацікавити новини: