Сіярто публічно підтримав нелегальне переправлення українців через кордон

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто фактично підтримав нелегальне переправлення українських чоловіків через кордон, заявивши, що мобілізація в Україні, на його думку, заважає завершенню війни, розв’язаної Росією. Про це він написав у Facebook.

У своєму дописі Сіярто згадав про нещодавнє затримання в Україні громадянина Угорщини, якого підозрюють у спробі незаконно переправити п’ятьох українських чоловіків до Угорщини.

За словами угорського міністра, консульство Угорщини в Берегові "негайно надало затриманому консульський захист" та супроводжує його під час слідчих дій.

Критика мобілізації в Україні

Коментуючи ситуацію, Сіярто заявив, що цей випадок, на його переконання, підтверджує необхідність якнайшвидшого завершення війни та припинення мобілізації в Україні.

"Цей випадок також чітко показує: війну потрібно закінчити якомога швидше, насильницький призов потрібно негайно припинити", – написав він.

Глава МЗС Угорщини також заявив, що, за його словами, багато українських чоловіків "відчайдушно намагаються втекти з України", щоб уникнути призову, відправлення на фронт та "ймовірної смерті".

Водночас Сіярто стверджує, що Державна прикордонна служба України "використовує всі засоби" для затримання осіб, які намагаються нелегально перетнути кордон.

Як повідомляв УНІАН, чинний угорський уряд відкрито демонструє вороже ставлення до України Раніше скандальний угорський премʼєр Віктор Орбан заявив, що Україна є ворогом Угорщини, оскільки лобіює заборону поставок російського газу та нафти в Європу.

У грудні Орбан зробив різку заяву щодо війни в Україні. Критикуючи рішення лідерів ЄС про фінансування України і зокрема ідею використання заморожених російських активів, Орбан заявив, що йому не зовсім розуміє, хто на кого напав у російсько-українській війні, і стверджував, що Європу більше турбує не досягнення миру в Україні, а перемога над Росією.

