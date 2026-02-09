Окупанти вгатили дронами по Богодухову, загинула мати з дитиною, є поранені (фото)

Російський дрон влучив прямо в хату, де проживали люди.

У Харківській області в результаті удару російського безпілотника загинули жінка з дитиною, є постраждалі. На Дніпропетровщині також є поранені.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, уночі окупанти атакували ударними безпілотниками приватний сектор міста Богодухів. Одне з влучань сталося по житловому будинку, його було повністю зруйновано. Виникла пожежа на площі 50 м кв.

"З-під завалів вилучено тіла двох загиблих: жінки та 10-річного хлопчика. Ще троє людей постраждали", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Крім того, Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації заявив, що через атаку БпЛА у Шахтарському Синельниківського району постраждали 9 людей, серед них - 13-річна дівчинка.

"Всі поранені доправлені до лікарні. 57-річна жінка - "важка". Решта у стані середньої тяжкості", - зазначив він.

Ганжа додав, що зайнялася триповерхівка, там понівечені дах та перекриття. Ще в одному багатоквартирному будинку побиті вікна. Горів гараж.

"Безпілотником агресор поцілив і по Васильківській громаді. Виникла пожежа. Пошкоджені 3 приватні оселі", - повідомив начальник ОВА.

Також по Нікопольщині російська армія била артилерією та FPV-дронами. Там потерпали райцентр, Марганецька та Червоногригорівська громади. Люди неушкоджені.

Удари росіян по Україні

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 9 лютого окупаційна армія завдала по Одесі масованого дронового удару. Через чергову ворожу атаку пошкоджень зазнали житлові будинки та комунікації.

Повідомлялося, що загинув 35-річний чоловік. Постраждали дві людини, серед яких - 19-річна дівчина.

Вас також можуть зацікавити новини: