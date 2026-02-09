Росія вгатила по залізниці: можливі затримки деяких потягів

Поїзди зі сполученням Суми-Київ та Суми-Харків можуть прямувати із затримками.

Російська Федерація знову обстріляла залізничну інфраструктуру. В результаті атаки пошкоджено локомотив і контактну мережу "Укрзалізниці" на Сумщині та Чернігівщині, повідомляє пресслужба залізничного перевізника у своєму Telegram-каналі.

"Залізничники та пасажири на Сумщині перебувають в укриттях. Поїзди Суми - Київ та Суми - Харків можуть прямувати із затримками, оперативні зміни можливі також у регіональному та приміському сполученні", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що Харківщина, а саме ділянка Лозова - Барвінкове - Краматорськ, і надалі залишається зоною підвищеного ризику. Сполучення на цій ділянці забезпечується автобусами.

Крім того, у Запорізькій області триває посилений моніторинг безпекової ситуації. Залежно від обстановки можуть як пропускати поїзди, так і застосовувати автобусні трансфери.

В УЗ також просять пасажирів уважно слухати інструкції поїзних бригад і вокзальних стюардів.

З 7 лютого, попри щоденні обстріли залізничної інфраструктури, УЗ запустило нове сполучення на Слобожанщині. Так, було призначено додатковий поїзд між Харковом та Сумами.

Раніше повідомлялося, що на Сумщині рух залізницею не зупинено. Моніторингові групи УЗ працюють у посиленому режимі, а у разі прямої загрози БПЛА можливі вимушені зупинки біля укриттів.

30 грудня УЗ також вимушено обмежила рух між Дніпром та Запоріжжям через атаки на залізничну інфраструктуру та фіксацію ворожих безпілотників біля маршрутів курсування поїздів.

