Азербайджанські компанії представили свої безпілотники: на що вони здатні

Азербайджан демонструє заводські зразки безпілотників, спеціально спроєктовані та оптимізовані для штатного використання у військах.

Азербайджанські компанії Azshield Defence та RD Smart представили лінійку ударних та спеціалізованих безпілотників, зокрема дрони-бомбардувальники, перехоплювачі та FPV-дрони з різними бойовими частинами та системами управління.

Як повідомляє "Мілітарний", це відбулося на виставці World Defense Show у Ер-Ріяді. Так, одним з найбільших представників сімейства RD Smart є дрон-бомбардувальник QARTAL, а також його розвідувальна версія QARTAL-M.

У базовій ударній конфігурації QARTAL здатен нести два боєприпаси загальною вагою до 3 кілограмів, його бойовий радіус до - 15 кілометрів. Максимальна швидкість польоту становить 70 кілометрів за годину, а робоча висота - до 800 метрів.

Злітна маса дрона складає 13 кг, а максимальна вантажопідйомність - до 8 кг. Тривалість польоту - від 30 до 40 хвилин, залежно від режиму застосування.

QARTAL може працювати в широкому температурному діапазоні - від -40 до +60 градусів. Його оптико-електронна станція оснащена денним та тепловізійним каналами з 10-кратним збільшенням.

Водночас розвідувальна версія QARTAL-M має збільшену дальність - до 30 км, а час перебування в повітрі сягає 80 хв. Вага дрона - 12 кг. Покращена камера забезпечує 40-кратне збільшення, а максимальна швидкість зросла до 100 км/год, а робоча висота - до 2 км.

QUZGHUN

"Серед легких ударних безпілотників RD Smart представила QUZGHUN із бойовою частиною на основі вибухівки C4 масою 1 кг. Дрон призначений для ураження цілей по площі - бойова частина розміщена в нижній частині корпусу", - зазначає "Мілітарний".

Дальність польоту становить до 15 км, а автономність - до 34 хвилин. Максимальна швидкість - 90 км/год. Цей дрон оснащений камерою з денним та тепловізійним режимами.

Крім того, представлена версія QUZGHUN-Z, призначена для прямих ударів, яка може оснащуватися різними типами бойових частин.

QIRGHI-S

RD Smart також показала лінійку ударних FPV-дронів, зокрема, QIRGHI-S. Його дальність польоту становить до 10 км, бойова частина з C4 важить понад 1,4 кг, а максимальна швидкість сягає 90 км/год.

Дрони від Azshield Defence

"Компанія Azshield Defence своєю чергою представила лінійку FPV-дронів і дронів-перехоплювачів. Серед них - сімейство Batur, побудоване на рамах 7, 10 та 15 дюймів", - повідомляє портал.

Безпілотники можуть використовувати як радіокерування, так і оптоволоконні системи зв’язку, а маса бойових частин варіюється від 1,3 до 5 кг. Дальність застосування - від 10 до 15 км.

Також була представлена серія високошвидкісних висотних FPV-перехоплювачів BARS на рамах 5 і 7 дюймів. Вони здатні діяти на висотах від 2 до 3 км та нести бойову частину масою від 300 до 400 грамів. Максимальна швидкість таких дронів становить близько 300 км/год.

Зауважується, що ще у 2024 році азербайджанські військові розпочали експерименти з безпілотниками різних типів - як дронами-бомбардувальниками, так і FPV.

"Нині ж Азербайджан демонструє вже заводські зразки безпілотників, спеціально спроєктовані та оптимізовані для штатного використання у військах, що свідчить про перехід від експериментальних рішень до серійних військових платформ", - зауважує "Мілітарний".

Російські безпілотники

Як повідомляв УНІАН, раніше у "Мілітарному" зауважили, що російські окупанти експериментують зі встановленням ракети типу "повітря-повітря" на свої дрони "Шахед". Так вони намагаються протидіяти українській авіації, яка полює на ці безпілотники.

Зокрема, прикордонники зі 105-го загону ім. Князя Володимира Великого збили "Шахед", споряджений ракетою Р-60, що ставилася на радянські винищувачі попередніх поколінь.

