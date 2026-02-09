Після атаки Росії на порт багато олії 'мандрує' Чорним морем: науковець зробив тривожну заяву

У заповіднику забруднено понад 1 тис. кв. м піщаного пересипу.

У Національному природному парку "Тузлівські лимани", що в Одеській області, зафіксували викид на узбережжя рослинної олії, витік якої у Чорне море стався у грудні 2025 року через атаку РФ на торговий порт "Південний".

Про це заявив доктор біологічних наук, співробітник нацпарку Іван Русєв, який також оприлюднив відповідне відео. За його словами, соняшникова олія, яка після дронової атаки по цистернах біля Аджаликського лиману, потрапила у море та негативні наслідки для біорізноманіття досі фіксуються на Одещині. Як пояснив науковець, олія продовжує мігрувати морем.

"Основна її частина полімеризувалась і осіла на бенталь Одеської затоки. Але її залишки ще мандрують по Чорному морю і забруднюють береги далеко від місця аварії. І ось знову викид олії на піщаний пересип у нацпарку "Тузлівські лимани" після чергового потужного шторму 6 лютого… Обстеження нами пересипу 8 лютого після шторму показало, що плямами олії покрито піщаний пересип в різних місцях загальною площею до 10000 кв. м", - наголосив Русєв.

Екологічна катастрофа в Одеській області

Як писав УНІАН, у грудні 2025 року через масовані атаки РФ по порту "Південний" (Одеська область) у Чорне море потрапили тонни рослинної олії. Як наголосили екологи, олія у морській воді утворює плівку на поверхні, що обмежує доступ кисню та світла для морських організмів. Через масштабні викиди на декількох пляжах Одеси загинуло багато водоплавних птахів.

Вже наприкінці січня 20256 року на одеських пляжах було зафіксовано масовий викид червонокнижних чорноморських морських коників. Зокрема, виявлені викиди уздовж берегової лінії зі щільністю від 2 до понад 90 екземплярів на 1 кв. м узбережжя. Еколог, керівник громадської організації "Зелений лист" Владислав Балінський вважає, що причина гибелі цих рідкісних істот - витік рослинної олії, який стався торік.

