Росія 'засвітила' новий боєприпас для FPV-дронів: що про нього відомо

Росія серійно застосовує боєголовку "Капля" на FPV-дронах для ураження бронетехніки з додатковим захистом.

Росія презентувала новий серійний боєприпас для FPV-дронів під назвою "Капля", призначений для ураження бронетехніки, зокрема машин із додатковим протидроновим захистом. Про це повідомляє Defence Blog з посиланням на російські військові джерела.

Боєприпас продемонстрував воєнний кореспондент російського "Первого каналу" Дмитро Кулько. На оприлюднених пропагандистських кадрах "Каплю" показують як уніфікований виріб серійного виробництва, який централізовано постачають операторам FPV-дронів, а не виготовляють у польових умовах.

За твердженнями російської сторони, боєприпас оснащений боєголовкою типу EFP (Explosively Formed Penetrator – "ударне ядро"). Під час підриву вона формує компактний металевий елемент, здатний пробивати додаткові каркасні конструкції, такі як металеві решітки або протидронові "козирки", а також уражати основну броню техніки. У РФ називають цю розробку відповіддю на масове використання таких захисних елементів на бронемашинах.

Російські військові джерела також стверджують, що під час вибуху "Капля" утворює осколки, які можуть уражати живу силу поблизу цілі, поєднуючи протитанкову та протипіхотну дію. Боєприпас демонструють встановленим на ударних FPV-дронах, розрахованих на точні удари з близької дистанції.

Український оборонний аналітик Андрій Тарасенко зазначає, що заводська бойова частина типу EFP діаметром близько 150 мм потенційно здатна пробивати понад 100 мм броні та створювати потужний заброньовий ефект. За його словами, такі боєприпаси не активують динамічний захист, що дозволяє їм проходити крізь нього без детонації.

Окрім "Каплі", на відео показали й інші стандартизовані боєприпаси для дронів, які, за повідомленнями, вже надходять до російських військ. Серед них – осколкові боєголовки масою близько 1,7 кг, які застосовують на ударних FPV-дронах або скидають із квадрокоптерів-бомбардувальників, а також термобаричні боєголовки вагою приблизно 4 кг.

Пропагандистські медіа РФ називають ці боєприпаси частиною централізованого постачання, що може свідчити про перехід до уніфікованого озброєння FPV-дронів у різних підрозділах. Боєприпаси також демонстрували разом із готовими дронами, що вказує на їх включення до регулярної військової логістики, а не використання виключно кустарних рішень.

Інші новинки російського озброєння

Раніше у Росії показали випробування нових безекіпажних катерів на оптоволокні, які несуть на собі оптоволоконні FPV-дрони. Як пишуть експерти Defense Express, ця розробка посилює можливість ворожих ударів по Одесі та Миколаєву.

В корпусі він має спеціальній відсік із розсувними дверцятами де розташовуються FPV-дрони. Як зазначають експерти, у цьому відсіку може розташовуватись до двох безпілотників, швише за все, мова йде про FPV-дрони "Князь Вандал Новгородский" на оптоволоконі.

