Ексрегіонал Єфремов отримав паспорт РФ та живе в апартаментах за $4 млн у Москві, - 'Схеми'

Єфремов отримав російський паспорт і мешкає в елітних апартаментах у Москві, тоді як в Україні триває його кримінальне провадження за держзраду.

Колишній очільник фракції Партії регіонів у Верховній Раді, ексдепутат та колишній голова Луганської ОДА Олександр Єфремов, якого в Україні обвинувачують у державній зраді, після виїзду з країни на початку повномасштабного вторгнення Росії через Словаччину, отримав російський паспорт. Це встановили журналісти програми "Схеми" (Радіо Свобода) на основі витоків із російських баз даних, підтверджених офіційними реєстрами РФ.

Російський паспорт видано 22 грудня 2022 року.

Місцезнаходження та нерухомість

Журналісти з’ясували, що Єфремов мешкає в Москві, де його родина володіє апартаментами в елітному житловому комплексі "Тріумф-Палас":

Відео дня

26–27 поверхи, площа 466,5 кв. м, вартість понад $3 млн;

11 поверх, площа 191,8 кв. м, вартість близько $1,2 млн.

Сумарна вартість московської нерухомості родини перевищує $4 млн.

Також Єфремов має російський СНИЛС, що дозволяє отримувати пенсійні виплати на території РФ.

Статус у кримінальних справах в Україні

В Україні 69-річний Олександр Єфремов перебуває під обвинуваченням за низкою статей, зокрема:

державна зрада;

сприяння створенню угруповання "Луганська народна республіка";

допомога у захопленні адміністративних будівель Луганської ОДА та СБУ у 2014 році.

За даними Офісу генерального прокурора, Єфремов не має запобіжного заходу, в розшук не оголошувався, а судові засідання у справі через тимчасову окупацію Старобільська не проводилися. Нині прокуратура вживає заходів для отримання копій втрачених матеріалів справи.

У листопаді 2024 року за поданням СБУ щодо Єфремова були запроваджені санкції, а його позбавили державних нагород.

Російський паспорт і життя в РФ

За даними журналістів, Єфремов використовував російський паспорт:

для обслуговування рахунку у Сбербанку;

для відвідування фітнес-центрів WorldClass;

у податкових документах РФ, прив’язаних до індивідуального номера платника податків.

Колишній депутат не відповів на дзвінки та повідомлення "Схем".

Політична карʼєра Єфремова - що відомо

Олександр Єфремов – давній соратник президента-втікача Віктора Януковича. Після обрання Януковича президентом у 2010 році очолив фракцію Партії регіонів у парламенті та луганський обласний осередок партії.

Тричі обирався до Верховної Ради з 2006 року. Голосував за "диктаторські закони 16 січня", що обмежували права громадян та свободу слова.

У 2019 році потрапив у плановані списки партії "Опозиційний блок", проте формально до виборів включений не був. За даними ЗМІ, Єфремов втік у Росію, де й мешкає зараз у шикарних апартаментах.

Вас також можуть зацікавити новини: