Росія показала модернізовану планерну авіабомбу UMPB-5

Нові боєприпаси розраховані на застосування з фронтових бомбардувальників Су-34.

Росія заявила про появу оновленої планерної авіабомби для бойової авіації – UMPB-5, яка є розвитком навігаційно-корекційного модуля UMPK-500. Як пише Defence Blog, відповідні фото та відео з новим боєприпасом з’явилися у відкритому доступі протягом останніх днів.

У російських джерелах новинку називають "уніфікованою модульною планерною бомбою". Вона продовжує лінійку керованих авіабомб з крилами UMPK (уніфікований модуль планування та корекції), які РФ масово застосовує у війні проти України.

Оновлена конструкція отримала змінений корпус і іншу конфігурацію крил, що має забезпечити більшу дальність ураження при збереженні наявної системи наведення.

За даними українських джерел, UMPB-5 використовує ту саму систему наведення, що й попередні версії російських планерних бомб. Йдеться про поєднання супутникової навігації та інерціальної корекції – системи, відомі як SMART і "Комета-М12". Вони дозволяють скидати боєприпас поза зоною дії значної частини систем ППО, зберігаючи прийнятну точність ураження стаціонарних цілей.

Окремо повідомляється про версію UMPB-5R. За інформацією українських джерел, вона оснащена малогабаритним турбореактивним двигуном виробництва SWIWIN. Це нібито дозволяє збільшити максимальну дальність ураження до 200 кілометрів. На відміну від класичних планерних бомб, цей варіант здатен підтримувати політ за рахунок тяги двигуна, а не лише аеродинамічного планування.

Водночас російський моніторинговий канал "Полковник ГШ" зазначає, що навіть без силової установки дальність польоту UMPB-5 була збільшена. За їхньою оцінкою, за рахунок покращеної аеродинаміки та збільшеної площі крила бомба може летіти на 40–50 км далі, ніж попередні модифікації. У такому випадку максимальна дальність може сягати близько 160 кілометрів за умови скидання з оптимальної висоти та швидкості.

"Нові боєприпаси розраховані на застосування з російських тактичних літаків, зокрема фронтових бомбардувальників Су-34, які можуть діяти з тимчасово окупованих територій або з повітряного простору РФ. Збільшена дальність дозволяє літакам-носіям триматися далі від передових рубежів української ППО, завдаючи ударів по цілях у глибині контрольованої Україною території", - пише видання.

Ставка на масовість і дешевизну

Росія дедалі активніше використовує планерні авіабомби як відносно дешевий спосіб доставки потужних бойових частин без значного ризику для авіації. Модульний підхід дає змогу перетворювати старі некеровані бомби на високоточну зброю за допомогою навісних комплектів, що спрощує виробництво та логістику, зазначають іноземні аналітики.

