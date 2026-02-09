Стармер може втратити посаду премʼєра Британії через справу Епштейна, – Bloomberg

Шанси Стармера втриматися на посаді до кінця тижня оцінюють як рівні – 50 на 50.

На тлі призначення Пітера Мандельсона послом у США, політичне майбутнє премʼєр-міністра Британії Кіра Стармера опинилося під загрозою. Про це пише Bloomberg, нагадуючи про колишні звʼязки Мандельсона із Джеффрі Епштейном.

Видання зазначає, що в неділю на тлі цього скандалу вже пішов у відставку Морган Максуїні, глава адміністрації прем'єра Британії. Однак видання поспілкувалося з людьми, наближеними до Лейбористської партії Великої Британії.

Джерела зазначають, що міністри кабінету планують звернутися до Стармера з проханням самостійно скласти повноваження. Або ж вони ініціюватимуть відповідне рішення самостійно. Наразі шанси на те, що Стармер протримається на цій посаді ще тиждень, оцінюють як 50 на 50.

Зазначається, що Стармер кілька днів розмірковував, чи може він дозволити собі продовжувати роботу без Максуїні. Оскільки ця втрата "лишає прем'єр-міністра беззахисним" у той час, коли розчаровані члени Уряду вимагають змін у керівництві. А міністр охорони здоров'я Вес Стрітінг та колишня віцепрем'єр-міністерка Анджела Рейнер просуваються як претенденти на посаду премʼєра.

"Оскільки Максуїні так довго був громовідводом для суперечок, що охопили прем'єр-міністра, Стармер також залишиться без захисту в той час, коли скандал навколо Мандельсона, можливо, ще далеко не закінчився. Нещодавно члени парламенту домоглися публікації документів щодо перевірки цього дипломатичного призначення. Ці матеріали ще не були опубліковані", – зазначає Bloomberg.

Журналісти зазначають, що Стармер планує спробувати зміцнити свої позиції, запросивши до кабінету міністрів лівих діячів, таких як Рейнер, та просунувши таких осіб, як міністр енергетики Ед Мілібенд, який сам є колишнім лідером партії. Однак є сумніви щодо того, що Рейнер піде на таку співпрацію, оскільки вона сама наразі може стати премʼром.

Справа Епштейна: вплив на світову політику

Раніше політолог Ігор Рейтерович зазначив, що розкриття файлів Епштейна може стати ключовою темою під час виборів до Конгресу в США, які пройдуть вже цієї осені. Втім, на його думку, республіканці можуть спробувати затягнути цей скандал, перекривши його іншими інфоприводами.

Водночас політолог Ігор Петренко вважає, що затягування з оприлюдненням файлів Епштейна розлютило навіть частину республіканців. На тлі цього вони обрали тактику спробувати "затопити" прізвище Трампа в океані інших гучних імен.

