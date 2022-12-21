Основна частина акваторії ще відкрита для полювання на рибу.

До національного природного парку "Тузловські лимани" (Одеська обл.) прилетіли червонокнижні пелікани.

Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв у Facebook. За його словами, вже кілька днів поспіль у парку перебувають кучеряві пелікани. Ці рідкісні птахи занесені в Червону книги України і в Червону книгу Міжнародного союзу охорони природи. "Вони прилетіли до нас навесні з Болгарії і Румунії... Вони тоді прилетіли до нас на 16-й день війни і тримались аж до початку листопада 2022 року. Потім вони зникли. І ось вони знову завітали до нас", - написав Русєв.

Він пояснив, що основна частина акваторії ще відкрита для полювання на рибу.

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"Пелікани будуть мандрувати по лиманах Причорномор'я в пошуках їжі, але незабаром повернуться до Румунії і Болгарії, або у дельті Дунаю, де вони часто зимують", - додав вчений.

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У національному природному парку "Тузлівські лимани" на весні через війну не відбулось гніздування деяких червонокнижних птахів.

Тоді лише за один день на територію парку було скинуто російськими окупантами 200 снарядів.

Довідка УНІАН. "Тузловські лимани" – національний природний парк, розташований на Одещині. Створено 1 січня 2010 року. Площа – 27 тис. 865 га. Загальна площа водних дзеркал водойм — 206 кв. км. Система озер, розташованих у парку, має статус водно-болотних угідь міжнародного значення, згідно з Рамсарською конвенцією, з особливим охоронним режимом.

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