В окупованому Криму пересох знаменитий водоспад, до якого масово їздили туристи.
Відповідні фото опублікував кримський блогер Roksolana Today & Крим на своїй сторінці в Twitter.
"Водоспад Срібні струмені. Дивні залишки", - прокоментував фото блогер.
Водоспад Срібні струмені був туристичною перлиною півострова. Він розташований у 4,5 км на південь від села Соколиного. Його ще називають Чаїн-Су або Сари-Су.
Варто додати, що раніше кримські гіди приваблювали туристів екскурсіями на цей водоспад. Похід до нього називали другою частиною походу у Великий каньйон Криму. Людям пропонували скупатися в природних ваннах, які утворилися біля нього.
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