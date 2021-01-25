Водоспад Срібні струмені був туристичною перлиною півострова.

В окупованому Криму пересох знаменитий водоспад, до якого масово їздили туристи.

Відповідні фото опублікував кримський блогер Roksolana Today & Крим на своїй сторінці в Twitter.

"Водоспад Срібні струмені. Дивні залишки", - прокоментував фото блогер.

Водоспад Срібні струмені був туристичною перлиною півострова. Він розташований у 4,5 км на південь від села Соколиного. Його ще називають Чаїн-Су або Сари-Су.

Варто додати, що раніше кримські гіди приваблювали туристів екскурсіями на цей водоспад. Похід до нього називали другою частиною походу у Великий каньйон Криму. Людям пропонували скупатися в природних ваннах, які утворилися біля нього.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН